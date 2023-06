Pikantná spoveď mladíka: S priateľkou sme zašli na sex párty, uprostred orgie som si uvedomil niečo nečakané

K. H. Kallman je newyorský autor románov pre dospelých a redaktor. V jednom zo svojich článkov pre Huff Post prezradil, že spolu so svojou priateľkou sa zúčastnil sexuálnych orgií. Tam si uvedomil, že je v skutočnosti bisexuál. Ako dospievajúci chlapec sa pritom vždy identifikoval ako heterosexuál. "Boli však chvíle, keď som sa náhodou pristihol pri tom, že sledujem mužov pri sexe. Po minúte, keď som videl, ako na to idú dvaja chlapi, som sa spamätal, vrátil som sa k pornu zameranému na ženy, skončil som a potom som vymazal históriu prehliadača. Myslel som si, že pokiaľ neejakulujem pri pohľade na penis, som úplný heterosexuál," prezradil, pričom otvorene priznal, že sa bál, že bude gej. Mohla za to stigma v jeho okolí.

Všetko sa zmenilo vo chvíli, keď sa spolu s partnerkou rozhodli pre otvorenejší vzťah. "Bolo to v roku 2016, keď zrazu všetci hovorili o otvorených vzťahoch. Ella a ja sme si to všimli a čoskoro sme sa začali pýtať, či by to mohlo byť aj pre nás a či by otvorenie nášho vzťahu prinieslo do našich životov nejaké dobrodružstvo." Spoločne sa preto zúčastnili párty v sex klube. Mysleli si, že ak budú mať sex s inými pármi alebo ľuďmi, pravdepodobnosť, že budú navzájom žiarliť, sa zníži. Pri jednej takejto príležitosti ich oslovil pár, ktorý si s nimi chcel užiť intímnu chvíľku. Po istom čase Kallman prekonal všetku neistotu a začal si užívať to, čo vidí. Do aktu sa primárne zapojila len Ella s druhou ženou.

Predstava, že by som mal sex s chlapom, ma znervózňovala

Po skončení sa obaja zhodli na tom, že všetko prebehlo nad očakávanie a ich noví priatelia boli veľmi príťažliví. Ella si naozaj užívala blízkosť s inou ženou, Kallman zas nedokázal prestať myslieť na muža. Pri prvom spoločnom styku sa vzájomne ani nedotkli. Prekvapovalo ho, ako veľmi by to ale chcel. Neskôr sa svojej partnerke zveril, že by chcel mať sex s mužom a ona súhlasila. Jeho predstavy ho ale miatli. "Veril som, že spojenie s Ellou znamená, že som určite heterosexuál. Predstava, že by som mal sex s chlapom sám, ma znervózňovala. Ak by sa mi to páčilo, znamenalo by to, že som gej? Povedal som si, že sa mi páčia ženy len preto, že som sa bál alternatívy?" zamýšľa sa.

Bez slova ma odtiahol do svojho auta

A keďže bol zvedavý, prihlásil sa na Grindr. O pár týždňov dostal správu od chlapíka, ktorý býval neďaleko neho. Dohodli sa, že sa stretnú. "Myslel som, že pôjdeme hore do jeho izby, vypijeme si víno a budeme žartovať o našich životoch, no namiesto toho ma bez slova odtiahol do svojho zaparkovaného auta a nemotorne ma posadil na zadné sedadlo," prezradil Kallman. Práve tam zažil svoj prvý sexuálny styk s mužom. Tento zážitok ho však neuspokojil, pretože to bolo príliš rýchle a dokonca sa cítil byť zneužitý. Ella mu preto povedala, aby to skúsil znova a nenechal sa odradiť zlým zážitkom. To sa napokon aj podarilo a Kallman začal spávať s viacerými mužmi. Nakoniec pochopil, že sa mu páčia ženy aj muži. Oficiálne sa teda identifikuje ako bisexuál. Aj naďalej chodí s Ellou, s ktorou už tento rok plánuje svadbu. "Otvorenie nášho vzťahu a prijatie našej bisexuality len posilnilo naše puto," dodal.