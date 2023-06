Odpadnete, keď zistíte, koľko má táto žena rokov: To nemôže myslieť vážne!

Šesťdesiatročná Clarissa Dane Hughesová z Floridy pravidelne reaguje na komplimenty ostatných, ktorí poukazujú na jej mladistvý vzhľad. Prezradila, čo je jej tajomstvom a vôbec to nie je botox, ako si mnohí môžu myslieť. Podľa nej sa stačí vyhýbať priamemu slnečného žiareniu a alkoholu.

"Posledných dvadsať rokov som nevystavila svoju tvár na slnko, priala by som si, aby som to nikdy neurobila. A pred 33 rokmi som prestala piť, takže mi to tiež pomohlo. Keď som mala 25 rokov, prestala som fajčiť. Snažím sa žiť zdravo, cvičiť, ale som nezrelá. Nezrelosť pomáha," uvádza Hughesová. Kľúčom je vraj najmä osobné nastavenie a zmýšľanie, nie drahé chirurgické procedúry.

V komentároch iné ženy súhlasili s tým, že zmýšľanie hrá dôležitú úlohu. "Keby ste mi povedali, že máte 40, vôbec by som to nespochybňovala. Naozaj ste nádherná," uviedla jedna z nich. "Myslím si, že vďaka hustým vlasom a dobrej štruktúre kostí vyzeráte mladšie," skonštatovala ďalšia. Clarissa okrem toho ženám pravidelne pripomína, že v strednom veku sa život nekončí. Sama sa netají tým, že svojho manžela stretla ako 37-ročná, vydávala sa ako 39-ročná a matkou sa stala ako štyridsiatnička.