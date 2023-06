Mysleli ste si, že vám to pomáha, ale je to presne opačne: Toto v lete počas horúčav nikdy nerobte!

Keď premýšľate o spôsoboch, ako sa rýchlo schladiť počas teplých letných nocí, myšlienka na horúci kúpeľ by vám pravdepodobne nikdy nenapadla. Kúpeľňový odborník Dominic Lees-Bell z Drench.co.uk však odporúča práve túto praktiku a varuje pred kontraproduktívnou studenou sprchou, ak sa chcete počas horúčav pokojne vyspať. Podľa neho môže teplý kúpeľ znížiť telesnú teplotu počas horúčav, vďaka čomu sa budete cítiť dokonale uvoľnene a pohodlne. Studené sprchy na druhej strane môžu viesť k tomu, že sa budete cítiť ešte horúcejšie ako predtým, čím sa znížia vaše šance na dobrý spánok.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

"Odporúčame si dať horúci kúpeľ na ochladenie počas horúčav. Mnohí sa pozerajú na nákup drahých ventilátorov alebo mrazenie fliaš s horúcou vodou, ale jedným z najjednoduchších spôsobov, ako sa schladiť, je dopriať si práve kúpeľ," povedal Lees-Bell.

Na studenú sprchu preto radšej v lete zabudnite, pretože to môže byť kontraproduktívne, keďže telo je vtedy ponorené do extrémne chladných podmienok a snaží sa regulovať teplotu jadra. "To znamená, že by ste sa v skutočnosti mohli cítiť teplejšie ako predtým, než ste sa pokúsili ochladiť. Horúcim kúpeľom dokážeme znížiť telesnú teplotu, pretože stimuluje termoregulačný systém nášho tela. To zvyšuje cirkuláciu krvi v tele a vedie k odvádzaniu telesného tepla a tým k zníženiu telesnej teploty," dodal odborník.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

Národná nadácia spánku podporuje túto neočakávanú metódu, pričom online sprievodca radí, že je lepšie sprchovať sa a kúpať sa horúcou vodou, keď je teplota v miestnosti veľmi vysoká. Internistka a odborná asistentka medicíny na Emory University Nayana Ambardekarová vo svojom článku ďalej vysvetlila, že telesná teplota človeka výrazne klesá, keď spí, čo znamená, že horúci kúpeľ môže byť v lete lepším nástrojom, než by ste si mysleli. Je to preto, že pokles telesnej teploty po kúpeli vám môže pomôcť cítiť sa ospalo a kúpeľ vám zase pomôže uvoľniť sa.