Experti v tom majú jasno: Štyri dôvody, prečo je lepšie dať si kúpeľ namiesto sprchy

NEW YORK - Kým niektorí obľubujú sprchovanie, iní si radšej vychutnajú kúpanie vo vani. Výber závisí len a len od vašich preferencií. Odborníci tvrdia, že každá z týchto možností umývania má svoje vlastné zdravotné výhody. Zároveň však prezradili, že kúpanie vo vani prináša štyri úžasné benefity.

Experti odpovedali na otázku, či je lepšie staviť na sprchovanie sa alebo kúpanie sa vo vani. Viacerí z nich sa zhodli na tom, že kúpanie má podstatne väčšie výhody. Konkrétne predstavili štyri zdravotné benefity, ktoré vás možno nabudúce presvedčia o tom, aby ste si namiesto sprchy vychutnali kúpeľ vo vani.

Kúpeľ podporuje exfoliáciu a zlepšujú zdravie pokožky

Namáčanie vo vani môže pomôcť hydratovať, čistiť a dokonca aj odlupovať pokožku. Ľudia, ktorí sa sprchujú, majú tendenciu stráviť len niekoľko minút pod tečúcou vodou, aby zo seba spláchli penu zo sprchového gélu. "Kúpanie si však vyžaduje, aby ste sa vo vode namáčali dlhší čas. To umožňuje vode vyplaviť nečistoty a odumreté bunky z povrchu pokožky," uviedla registrovaná zdravotná setra Nancy Mitchellová. Pri kúpaní môžete do vody pridať exfoliačné epsomské soli, bomby do kúpeľa upokojujúce pokožku alebo výživné oleje. Americká akadémia dermatológie však odporúča zvoliť radšej vlažný kúpeľ ako horúci, pretože ten môže vašu pokožku vysušiť.

Kúpeľ môže zlepšiť krvný obeh a pomôcť uvoľniť svaly

Ak vás trápia boľavé alebo natiahnuté svaly, pravidelný teplý alebo horúci kúpeľ vám ich môže pomôcť upokojiť. Dokáže uvoľniť svaly a zmierniť akékoľvek bolesti. Jet to čiastočne preto, lebo teplý, resp. horúci kúpeľ môže pomôcť rozšíriť cievy a zlepšiť cirkuláciu, čo uvoľňuje svaly a zvyšuje prietok krvi.

Kúpeľ zbavuje stresu

Teplý kúpeľ predstavuje skvelý spôsob, ako znížiť hladinu stresu a zlepšiť svoju duševnú pohodu. Pravidelné horúce kúpele môžu mať účinok na zlepšenie nálady u ľudí trpiacich depresiou. "Dôkazy naznačujú, že hypertermické kúpele a iné formy celotelovej hypertermie majú antidepresívne účinky, sprostredkované zmenami v cirkadiánnom fungovaní a fyziológii teploty, hoci základné mechanizmy zostávajú nejasné," píše sa v jednej štúdii.

Kúpeľ môže zlepšiť váš spánok

Večerný horúci kúpeľ môže vďaka svojim antistresujúcim účinkom pomôcť k lepšiemu odpočinku. Uvoľňuje telo a myseľ, čo uľahčuje zaspávanie. Matthew Walker, neurovedec a autor knihy Prečo spíme, vysvetlil, že tajomstvo spočíva v ochladzovaní tela. "Aby ste dostali teplo von z jadra svojho tela, musíte uvoľniť toto jadrové teplo cez vonkajšie obvodové povrchy vášho tela, konkrétne cez ruky a nohy. Kúpeľ v podstate ‚vytiahne‘ všetku krv na povrch."