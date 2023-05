Kňazov so sexuálnymi deliktmi odhalia QR kódy: Najhlúpejší nápad cirkvi, odkazujú odporcovia

Francúzski kňazi sa dočkajú kontroverznej novinky - budú povinní nosiť pri sebe identifikačné karty s QR kódom, ktorý odhalí potenciálny sexuálny delikt. Po naskenovaní karty smartfónom sa rozsvieti zelené, oranžové alebo červené svetlo v závislosti od stavu kňaza. Hlavnou funkciou identifikačného preukazu je ukázať, či je kňaz spôsobilý viesť omšu alebo vypočuť spoveď, no kód prezrádza aj to, či bol kňaz zbavený klerického stavu. Nový systém ohlásený Francúzskou biskupskou konferenciou je navrhnutý tak, aby bola cirkev transparentnejšia. Mnohé skupiny obetí sexuálneho zneužívania ho však považujú za ľahkomyseľný a hodnotia ho ako jeden z najhlúpejších nápadov katolíckej cirkvi, uvádza Telegraph.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Podľa systému farebného kódovania zelená znamená, že kňaz je plne oprávnený viesť omšu, zatiaľ čo oranžová znamená, že na neho boli uvalené nejaké nezverejnené obmedzenia. Oranžová môže znamenať aj to, že nedávno vysvätený kňaz ešte nie je úplne spôsobilý viesť omšu. Červená znamená, že kňaz je zbavený klerického stavu a táto farba by tiež mala slúžiť ako signál včasného varovania, že kňaz môže čeliť obvineniam zo sexuálneho zneužívania.

Nové dno cirkvi

Databáza, v ktorej je uvedený štatút každého kňaza, bude aktualizovaná raz ročne alebo okamžite v prípade závažných priestupkov. Biskupi už svoje karty dostali, zvyšných 18 000 diakonov a kňazov ich má dostať do konca roka. Nie každý je z nových krokov cirkvi nadšený. „Je to celkom výnimočné opatrenie, ktoré je podľa mňa jedným z troch najhlúpejších nápadov katolíckej cirkvi,“ vyhlásil François Devaux, bývalý prezident skupiny preživších cirkevné zneužívanie La Parole Libérée. „Ak musíme skenovať QR kódy členov duchovenstva, znamená to, že cirkev dosiahla nové dno. Nie je to nič iné ako reklamný trik a ukazuje to, do akej miery bola narušená dôvera medzi veriacimi a ich hierarchiou,“ dodal.

Diskusie o identifikačných preukazoch vo francúzskej katolíckej cirkvi sa začali v roku 2021, keď sa zistilo, že od roku 1950 bolo duchovenstvom zneužívaných asi 216 000 detí, najmä chlapcov. Program reparácií, ktorý minulý rok spustil nezávislý orgán, doteraz priznal odškodnenie 201 obetiam. Od začiatku schémy sa so žiadosťou o odškodnenie prihlásilo viac ako 1180 obetí kňazov alebo iných cirkevných predstaviteľov.