Záhada vyriešená: Vedci konečne zistili, prečo Mount Everest vydáva v noci strašidelné zvuky

Trojdielny dokumentárny seriál vysielaný na Netflixe pod názvom "Aftershock: Everest and the Nepal Earthquake" obsahuje správy z prvej ruky preživších a skutočné zábery zo smrtiaceho zemetrasenia, ktoré zasiahlo Nepál v roku 2015. Vedúci expedície Dave Hahn sa divákom zdôveril so svojimi zážitkami na Evereste v osudný rok. Prezradil napríklad to, že je ťažké v tejto lokalite spať, a to nielen kvôli obavám z výstupu na obrovskú horu. "Môžete počuť ľadovec, na ktorom spíte a cez ktorý sa chystáte preliezť. Počujete, ako praská, ako sa ľad a skaly rútia dolu na rôznych miestach okolo údolia," uviedol.

Podivné, strašidelné zvuky naozaj pochádzajú zo samotného ľadovca. Ukázalo sa, že existuje aj dôvod, prečo sa to deje v noci. V roku 2018 bola v časopise Geophysical Research Letters zverejnená štúdia o tomto fenoméne, ktorá skúmala, ako sa dunivé zvuky zintenzívnili, keď teploty v noci klesli. Glaciológ z Arktického výskumného centra na Univerzite Hokkaido v Japonsku a hlavný autor článku Jevgenij Podolskij povedal, že miestny ľad je veľmi citlivý na vysokú mieru zmien. Výskumníci rok predtým prešli cez nepálske Himaláje, aby otestovali seizmickú aktivitu ľadovcov Trakarding-Trambau, pričom sa dostali do výšky asi päť kilometrov nad morom, s úplným výhľadom na Mount Everest.

Aj keď vraj bola táto skúsenosť úžasná, po zotmení Podolskij a jeho kolegovia započuli bizarné zvuky prichádzajúce z ľadovca. Aj keď nevideli, čo sa deje, počas troch týždňov, ktoré strávili počúvaním hluku, začali uvažovať o tom, či existuje dôvod, prečo ho zvyčajne počujú len v noci. Tušili, že dunivý zvuk môže mať niečo spoločné so zmenami teplôt. Po preštudovaní seizmografických údajov zistili, že v dôsledku vysokej nadmorskej výšky ľadovca dochádzalo k prudkým nočným poklesom teploty, čo bolo príčinou hluku.