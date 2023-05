Vdova prehovorila: Toto boli prvé príznaky rakoviny u Patricka Schwayzeho! Všímajte si najmä...

NEW YORK - Keď herec Patrick Swayze zomrel vo veku 57 rokov na rakovinu pankreasu, zasiahlo to jeho fanúšikov na celom svete. Najhoršie to ale určite znášala jeho manželka Lisu Niemi. Vdova po rokoch prehovorila o boji svojho manžela so zákerným ochorením. Zároveň poukázala na symptómy, ktorými mu jeho telo naznačovalo, že sa niečo deje ešte predtým, než mu diagnózu stanovili lekári.

Štrnásť rokov po Swayzeho smrti prehovorila Niemi za podpory organizácie Pancreatic Cancer Action Network o diagnóze, ktorá jej vzala manžela. Tento krok vníma ako spôsob na zvýšenie povedomia o tejto chorobe. Za Patricka sa vydala v roku 1975, keď mala 18 rokov a on mal 23. "Strávili sme spolu takmer celý náš dospelý život. Bol to veľmi zložitý prechod. Je to ako prísť o ruku a nohu a znovu sa učiť chodiť a fungovať, pričom máte stále strašné bolesti," opísala svoje pocity.

Prvý náznak problémov sa objavil v očiach

"Keďže rakovina pankreasu môže zablokovať žlčové cesty v pečeni, ochorenie často spôsobuje žltačku a tá sa prejavuje žltými očami a pokožkou," uvádza Mayo Clinic. A naozaj to bol prvý príznak, ktorý si herec na sebe všimol. Prišiel za ženou a spýtal sa: "Mám žlté oči?" A keď povedala, že áno, naliehala na neho, aby nečakal s návštevou lekára do budúceho týždňa, ako si to naplánoval. "Žlté oči jednoducho nevyzerajú normálne. Musíme ísť zajtra," spomína si Niemi na to, čo mu povedala, v rozhovore pre magazín Today.

Žltačka nebola jediným raným príznakom. Patrick mal ťažkosti aj s trávením a trpel bolesťami, ktoré neustupovali. Nádory na pankrease tlačia na brušné nervy, takže v neskorších štádiách ochorenia sú bežné aj bolesti žalúdka. Ďalším symptómom onkologického ochorenia je nepriechodnosť čriev. Rakovina pankreasu, ktorá prerastá do prvej časti tenkého čreva (dvanástnika) alebo na ňu tlačí, môže blokovať tok natrávenej potravy zo žalúdka do čriev.

Úspešnosť liečby rakoviny pankreasu je veľmi nízka

Vdova si spomína, že hneď, ako sa lekár pozrel na jej manžela, poslal ho na CT vyšetrenie, ktoré potvrdilo hroznú diagnózu. Po absolvovaní endoskopie nebol vraj vôbec optimistický. "Len čo lekár opustil miestnosť, pozrel sa na mňa a povedal: 'Ste mŕtvy muž'.“ A veľa ďalších lekárov mu v tom čase povedalo, že sa má pripraviť na koniec. Rakovina pankreasu je totiž jednou z najsmrteľnejších druhov onkologického ochorenia. Schwayze zomrel necelé dva roky po tom, ako mu bola diagnostikovaná.

Niekoľko rád pre opatrovateľov

Niemi o sebe hovorí, že je dosť tvrdé dievča, ktoré pochádza z dlhého rodu Fínov. Tí sú podľa jej slov veľmi húževnatí a veľa vydržia. Napriek tomu priznala, že starostlivosť o manžela počas jeho boja s rakovinou si vybrala svoju daň. Všetkým, ktorí sa starajú o pacientov s touto diagnózou, radí: "Nájdite si spôsob, ako si dať prestávku a dobíjajte sa." Jej osobne pomohlo, keď ju raz za čas niekto vystriedal a ona išla na pár hodín nakupovať. Alebo trávila čas s inými ľuďmi, ktorí zápasili s podobnými problémami. "Je úžasné, ak sa môžete s niekým porozprávať, najmä s ľuďmi, ktorí prechádzajú podobnou situáciou ako vy. Môže to uvoľniť veľa hnevu a existenčnej úzkosti." Cez najťažšie dni ich oboch preniesla láska, uzavrela.