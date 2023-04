Kliatba slávneho hororu Poltergeist: Z toho, čo sa stalo počas nakrúcania, vám naskočia zimomriavky

NEW YORK - Hororový film Poltergeist od slávneho režiséra Stevena Spielberga je považovaný za klasiku 80. rokov. Často sa v súvislosti s ním hovorí o kliatbe, ktorá údajne stojí za záhadnými úmrtiami štyroch členov štábu. Režisér remaku z roku 2015 prehovoril, že počas nakrúcania zažívali paranormálne javy.

Poltergeist je považovaný za jeden z najdesivejších hororov všetkých čias. V súvislosti s ním mnohí hovoria o kliatbe. Pochmúrna história filmu z roku 1982 je zahalená poverami po niekoľkých záhadných úmrtiach štábu. Jeho štyria členovia vrátane hercov zomreli za záhadných okolností, napríklad Heather O‘Rourkeová, dvanásťročná detská hviezda, ktorá hrala hlavnú postavu Carol Anne vo všetkých troch filmoch.

Originálna trilógia

Pôvodná trilógia Poltergeist, ktorá sa odohráva v dome postavenom na starovekom indiánskom pohrebisku, rozpráva desivý príbeh rodiny Freelingovcov a ich stretnutí s nadprirodzenými silami. Najmladšiu dcéru Carol Anne, obdarenú spojením s duchovným svetom, prenasledujú zlomyseľní duchovia pochovaní pod jej domom, vrátane sadistického vodcu kultu menom Kane. Film vydalo štúdio Metro-Goldwyn-Mayer a bol komerčným úspechom. V USA zarobil 1,13 milióna dolárov, čím sa stal najlepšie zarábajúcim hororom roku 1982 a celkovo ôsmym v tomto roku.

Začiatok "kliatby"

Mnohí veria, že kliatba Poltergeistu sa začala v tom istom roku, v ktorom vyšiel prvý film. Herečka Dominique Youngová, ktorá debutovala vo filme ako staršia sestra Carol Anne, zomrela násilnou smrťou krátko po jeho uvedení v roku 1983. Uškrtil ju jej priateľ John Thomas Sweeney. Po útoku ju udržiavali pri živote prístroje, ale po piatich dňoch umrela. Sweeney bol neskôr uznaný vinným zo zabitia.

Julian Beck, Will Sampson, ale aj Heather O‘Rourkeová

Julian Beck bol herec, ktorý hral vodcu kultu Kana vo filme Poltergeist II. Jeho uvedenia do kín sa ale nedožil. Mal 60 rokov, keď 14. septembra 1985 prehral boj s rakovinou žalúdka. Tretím v strašidelnom reťazci úmrtí spojených s filmom bol muž, ktorý stvárnil priateľského ducha menom Taylor v druhom filme o Polergeistovi, Will Sampson. Zomrel 3. júna 1987 vo veku 53 rokov po chorobe spôsobenej chronickým degeneratívnym stavom.

Bola to však neočakávaná povaha smrti O‘Rourkeovej, ktorá mnohých viedla k presvedčeniu, že kliatba Poltergeistu je skutočná. Dievčina zomrela po operácii akútnej črevnej obštrukcie spôsobenej dlhým bojom s Crohnovou chorobou, keď 1. februára 1988 utrpela septický šok.

Ako "kliatba" ovplyvnila remake z roku 2015

Poltergeist sa v roku 2015 dočkal remaku. Nakrúcanie v hlavných úlohách so Samom Rockwellom a Rosemarie DeWittovou bolo ostro sledované, no našťastie tentokrát neumreli žiadni herci. Na Reddite sa však režisér Gil Kenan podelil o paranormálne javy počas nakrúcania. "Svetlá, ktoré sa dali zapnúť kdekoľvek inde v susedstve, zhasli hneď, ako sme sa ich pokúsili zasvietiť. Vo filme som tiež použil veľa leteckých fotografií z dronu a piloti dronov nikdy nedokázali zachytiť signál GPS v tomto poli. Museli by sme sa vzdialiť o tri metre, aby sme mohli dron spustiť," uviedol.