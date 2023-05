Influencerka sa chcela lepšie bozkávať: Neuveríte, čo si kvôli tomu spravila s jazykom

Rochelle Garettová, ktorá má na Instagrame takmer polmilióna sledovateľov, nedávno prehovorila o tom, ako si nechala odrezať časť svojho jazyka. Zbavila sa lingválnej uzdičky (tkaniva, ktoré spája jazyk so spodnou časťou úst), pretože bola príliš krátka, čo môže spôsobiť problémy pri jedení a žuvaní. Vraj to malo vplyv na jej sebavedomie, pretože si nevedela naplno užiť bozkávanie. V snahe napraviť to sa preto rozhodla pre razantný zákrok.

V súčasnosti si už tak konečne môže naplno užívať randenie. "Kým som nepodstúpila operáciu, mala som pocit, že som nikdy nikoho skutočne nebozkávala. Je to naozaj jedinečný pocit. Bozkávanie je teraz oveľa lepšie. Môj jazyk je pri tom uvoľnený, predtým bol akoby zablokovaný," uviedla influencerka.

V minulosti bola údajne šikanovaná za spôsob, akým hovorí, a dostávala kruté komentáre od ľudí na internete, čo ju tiež inšpirovalo k operácii jazyka. "Keď som bola mladšia, vysmievali sa mi, pretože moja reč bola veľmi kompromitovaná. A keď som začala nakrúcať videá na internete, všetky posmešné komentáre sa vrátili,“ priblížila Rochelle s tým, že zákrok jej odporučila aj detská lekárka, ešte keď bola malá. Jej mama s tým ale vtedy nesúhlasila, lebo sa bála, že to dcére spôsobí veľkú bolesť.