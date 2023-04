Možno aj vy používate škrabku na zemiaky nesprávne: O tomto triku ste vedeli? Vďaka nemu ich ošúpete oveľa rýchlejšie!

Škrabky na zemiaky sú obľúbeným pomocníkom v každej kuchyni. Dokážete nimi jednoducho a rýchlo ošúpať zemiaky či rôzne druhy zeleniny. Možno však aj vy používate škrabku nesprávne. Väčšina ľudí šúpe zemiaky jedným smerom - zhora dole alebo naopak. V skutočnosti sú ale tieto nástroje navrhnuté tak, aby ste nimi mohli šúpať hore a dole bez zdvihnutia. "Vedeli ste, že škrabky na zemiaky majú čepeľ vpredu aj vzadu, aby ste pri šúpaní mohli ísť nielen dole, ale aj hore a všetko ošúpali rýchlo? Bez toho, aby ste ich museli dvíhať od zeleniny?" uviedla TikTokerka.

Mnohí užívatelia zostali po tomto odhalení ohromení. "Vždy som sa nahneval, pretože som si myslel, že na mojej škrabke je len niečo uvoľnené," napísal jeden komentujúci. "To je dôvod, prečo potrebujeme kurzy varenia už na strednej škole. Ako to, že som sa o tom dozvedela teraz, keď mám 26 rokov?" posťažovala sa jedna žena.

Viacero ľudí ale upozornilo na to, že pri takomto spôsobe šúpania sa môžu ľudia porezať. Je preto potrebné dávať veľký pozor na to, kde sú vaše prsty. Dievčina preto nakrútila ďalšie video, v ktorom vysvetlila, že v skutočnosti sa porezať vôbec nemôžete. "Je doslova nemožné porezať sa, pretože nikdy nezdvíhate čepeľ zo zemiaka. Ale ak to urobíte po starom, čiže zodvihnete čepeľ, položíte ju späť, zdvihnete ju, položíte, môžete minúť zeleninu a porezať sa. Ak ste nemotorní, môžete použiť vidličku na to, aby ste si pridržali zemiak," dodala.