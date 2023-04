Matka ukázala, ako vyzerá jej telo po pôrode tretieho dieťaťa: Ľudí ohromil pohľad na jej brucho

HONOLULU - Mladá mamička sa stala hviezdou TikToku po tom, ako ukázala, ako vyzeralo ženské telo dvanásť hodín po pôrode. Užívatelia tvrdia, že ide o najkrajšie video, aké kedy videli. Iných, naopak, zaskočilo. Žena tak poukázala na to, že je úplne v poriadku nevyzerať po pôrode fit.

Megan Callová, ktorá žije na Havaji a na TikToku má takmer 800 000 sledovateľov, koncom februára porodila syna Stridera. V jednom z videí, ktoré má už zhruba 23 miliónov zhliadnutí, trojnásobná mama zdvihla bábätko a hojdala ho v náručí. Stovky ľudí ocenili jej odvahu podeliť sa o pohľad na ženské telo po pôrode.

"Toto je to najkrajšie, čo som dnes videl," napísal jeden z komentujúcich. "Absolútne prekrásne. Prijmite vašu krásu a krásu materstva," pridal sa ďalší. Iní boli prekvapení, ako vyzerá ženské telo dvanásť hodín po pôrode. "Iba dnes som zistil, že tehotenské bruško nezmizne hneď po tom, čo dieťa vyjde von," priznal jeden muž. U žien sa počas tehotenstva rozšíria rebrá a často aj boky. Niekedy to tak ostane už natrvalo. Každá žena je iná. To, ako sa zotaví po pôrode, závisí od jeho priebehu aj od tehotenstva.