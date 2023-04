Vodička ohúrila trikom na odstránenie škrabancov z auta: Pár eur a sú preč!

LOS ANGELES - Istá vodička sa na TikToku podelila o skvelý trik, ktorý vám ušetrí stovky eur za lakovanie auta. Na záberoch vidno, že jej vozidlo je plné preliačin a škrabancov. Rýchlo to ale napravila prostriedkom z reťazca domácich potrieb v hodnote asi piatich eur. Ako dokazuje video, jej šikovný trik naozaj funguje.

Nechtová umelkyňa Dlee z USA zverejnila video, ktoré zachytáva, ako zo svojho auta odstránila preliačiny a škrabance. Použila na to výrobok v hodnote 8,95 dolára (5,5 eura) z austrálskeho reťazca domácich potrieb Bunnings. Jej video rýchlo získalo neuveriteľných 16 miliónov zhliadnutí. Medzičasom ale bolo stiahnuté z TikToku.

Pre toto inovatívne riešenie sa rozhodla po tom, čo zistila, že prefarbenie auta ju bude stáť približne 350 dolárov (324 eur). V obchode našla čistiacu pastu s názvom The Pink Stuff, ktorá sa najčastejšie používa na čistenie kuchynského riadu, grilov, dlaždíc a skla.

Pastu aplikovala na škrabance a následne ju utrela. Po škrabancoch nezostali žiadne stopy. "Vidíte, je to preč! Stále mám priehlbiny a musím umyť prebytočný ružový materiál vodou, ale je to preč. Všetko je preč," uviedla Dlee vo videu. Mnohí však poukázali na to, že pasta je miernym abrazívnym prostriedkom, takže mohla odstrániť lak z auta.

O jeden trik sa podelila aj jedna matka z Austrálie, ktorá vie, ako vyčistiť svetlomety na svojej Toyote Kluger naozaj efektívne. Celý postup údajne trvá iba päť minút. Základom je použiť čistiace pravidlo dvoch krokov - najprv svetlomety umyjete vlhčenou vreckovkou a osušíte papierovou vreckovkou a následne ich opäť umyjete vreckovku.