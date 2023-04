Veľa žien hneď po sexe urobí toto: Týka sa to aj vás? Lekár objasnil dlhoročný fenomén

Dlhé roky sa ženám radilo, že po sexe je dobré ísť sa čo najrýchlejšie vycikať, pretože takto znižujú šancu na vznik infekcie močových ciest. Toto ochorenie spôsobujú baktérie prítomné v močovom mechúre, močovej trubici alebo obličkách. Sprevádzajú ho nepríjemné symptómy ako pocity pálenia alebo štípania a neustále nutkanie ísť na toaletu. Odborník ale upozorňuje, že vyprázdnenie mechúra po sexe vás pred touto infekciou neochráni.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

"Existuje dlhotrvajúci názor, že u žien môže močenie po akomkoľvek sexe, pri ktorom sa dotýkajú pohlavné orgány, pomôcť vyhnúť sa infekcii močových ciest. Teoreticky môže vyplavenie baktérií prenesených počas sexu z močovej trubice močom do tridsiatich minút zabrániť baktériám dostať sa do močového mechúra, čo by v podstate mohlo zabrániť infekcii," vysvetlil londýnsky gynekológ Ashfaq Khan pre Metro.co.uk.

Zároveň ale upozorňuje, že močenie ženy nikdy neochráni pred pohlavnou chorobou. Jediný spôsob, ako tomu zabrániť, je používať kondóm. Lekár však doplnil, že ak patrí návšteva WC po milovaní k vašej rutine, nijako vám to neuškodí, ale ani veľmi nepomôže. Ak sa chcete vyhnúť infekcii močových ciest, mali by ste prestať používať parfumované dámske hygienické potreby, nezadržiavať dlhodobo moč a vyhýbať sa noseniu tesného oblečenia.