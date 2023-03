Príbeh lekára, ktorý bol postrachom pre kasína: Prišiel na to, ako oklamať systém! Toto bol jeho trik

Ruleta je hazardná hra, ktorá závisí len od náhody. Počas hry sa vsádza na čísla, skupiny čísel a farby. Základom hry sú dve kolesá s číslicami, ktoré pri každom roztočení poskytnú hráčovi niekoľko výsledkov. Tie závisia od toho, v ktorej časti a na akom políčku gulička po roztočení kolesa skončí. Richard Jarecki to však videl inak a prišiel na to, ako predpovedať dopad guličky, píše The Hustle.

Jarecki, rodák z nemeckého Stettinu, študoval medicínu v 50. rokoch minulého storočia. Považovali ho za jedného z najznámejších svetových medicínskych výskumníkov. Bol obdarený brilantnou mysľou, ktorá dokázala uchovávať čísla a štatistiky. Neskôr sa rozhodol skúsiť šťastie vo svete hazardných hier a prísť na spôsob, ako oklamať systém. S pomocou svojej manželky - matematičky Carol Fuhseovej, sa mu to podarilo. Bizarná metóda, ktorú použil, sa odvtedy označuje ako "wheel bias".

Všimol si chybu kasína

Richard si všimol, že na konci každej noci v kasíne nahrádzajú karty a kocky novými sadami, ale ruletové kolesá zostali nedotknuté aj celé desaťročia. Ako každý iný stroj, aj tieto kolesá sa časom opotrebovali. Jarecki začal mať podozrenie, že drobné defekty v podobe preliačin, škrabancov či nerovných povrchov mohli spôsobiť, že niektoré guľky budú pristávať na určitých číslach častejšie. Doktor trávil víkendy pendlovaním medzi operačným stolom a ruletovým stolom, pričom si zaznamenával tisíce točení a analyzoval svoje údaje.

Keď si bol istý, že prišiel na to, ako oklamať systém, začal svoje hazardné šialenstvo a za jedinú noc premenil svoju pôvodnú stávku vo výške 700 dolárov na pôsobivých 40 000 dolárov. Čoskoro prišli ešte vyššie stávky a vyššie výhry. V polovici 60. rokov sa Jarecki presťahoval do Nemecka, kde nastúpil na miesto na univerzite v Heidelbergu. Do neďalekých kasín ho to však stále často ťahalo. Kolesá európskej rulety ponúkali lepšie šance ako tie americké. Mali totiž 37 slotov namiesto 38, čím sa znížil náskok kasína nad hráčom. Jarecki zistil, že boli tým typom stroja, v ktorý dúfal - staré a plné defektov.

Víťazstvá Američana sa čoskoro dostali na titulky novín po celom svete. Každý chcel poznať jeho tajomstvo úspechu, on ale vedel, že ak chce svoju stratégiu zopakovať, bude ju musieť tajiť. Vymyslel si teda pre tlač fantastický príbeh, a to, že denne spočítaval výsledky rulety a potom tieto informácie vložil do superpočítača Atlas, ktorý mu povedal, ktoré čísla si má vybrať. Jarecki si neskôr kúpil byt neďaleko San Rema, honosného talianskeho kasína na pobreží Stredozemného mora. Identifikoval stôl, na ktorom padalo číslo 33 oveľa viac ako zvyčajne. Celkovo sa mu v tomto kasíne podarilo vyhrať viac ako 1,28 milióna dolárov.

V snahe oklamať Jareckého, majitelia kasína každú noc preusporiadali ruletové kolesá, ale profesor poznal každú ryhu, prasklinu, škrabanec a zmenu farby a vždy ich odhalil. Nakoniec sa San Remo vzdalo a vymenilo všetkých 24 svojich ruletových kolies za vysoké náklady. V roku 1973 sa Richard s rodinou presťahoval späť do New Jersey, kde začal novú kariéru ako komoditný maklér. S pomocou svojho brata miliardára znásobil svoj majetok desaťkrát.