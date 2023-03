Odborníci vyvrátili dlhoročný mýtus o zemiakoch: Ak s nimi robíte toto, môžete prestať

LONDÝN - Dlho sa verilo, že skladovanie zemiakov v chladničke má škodlivé účinky na zdravie v dôsledku produkcie akrylamidu -chemickej látky, o ktorej sa predpokladá, že zvyšuje riziko rakoviny. Vedci však prišli s novým tvrdením, ktoré to predošlé vyvracia.

Agentúra pre potravinové štandardy (FSA) nedávno odporučila, že zemiaky možno uchovávať v chladničke. Tvrdí, že to môže predĺžiť ich trvanlivosť. Nezisková organizácia Food Watchdog na svojej webovej stránke vysvetľuje: "Predtým sme spotrebiteľom neodporúčali skladovať surové zemiaky doma v chladničke, pretože sa predpokladalo, že by to mohlo viesť k tvorbe ďalších cukrov, ktoré sa potom môžu premeniť na akrylamid počas toho, ako sú zemiaky vyprážané alebo pečené," píše Independent.

FSA však teraz aktualizovala svoje rady. "Nedávna štúdia, ktorú preskúmal Výbor pre toxicitu chemikálií v potravinách, spotrebných výrobkoch a životnom prostredí (COT), ukázala, že domáce skladovanie zemiakov v chladničke nezvyšuje potenciál tvorby akrylamidu pri skladovaní na chladnom a tmavom mieste."

Ak sa teda chcete vyhnúť plytvaniu potravinami, môžete si vybrať skladovanie zemiakov v chladničke alebo na chladnom a tmavom mieste. Kdekoľvek sa ich ale rozhodnete uložiť, uistite sa, že sa k nim môže dostať vzduch, aby ste zabránili hromadeniu vlhkosti, v dôsledku čoho sa možu pokaziť. Stále však platí nezmrazovať surové zemiaky, pretože keď sú vystavené teplotám pod nulou, voda v ich vnútri sa rozpína ​​a vytvára kryštály, ktoré rozkladajú štruktúry bunkovej steny. To zapríčiňuje, prečo sú rozmrazené zemiaky hnedé, kašovité a nie veľmi chutné.