Študentka (21) neustále zívala: Myslela si, že je to stres zo skúšok, pravý dôvod ju zrazil na kolená

Ikram Gacemová si všimla, že sa cíti vyčerpanejšie ako zvyčajne, no pripisovala to stresu zo skúšok. Vtedy 18-ročná študentka však začala byť chronicky unavená a spánkom trávila takmer všetok čas po vyučovaní, píše The Sun. "Ráno som sa zobudila a celú cestu do školy som zívala. Hneď, ako som sa dostala domov, išla som spať. Zobudila som sa možno o 20:00 alebo 21:00 a mala som veľa práce. Všetci učitelia na mňa tlačili. Je to stresujúci moment pre každého študenta, ale ja som mala pocit, že vždy zaostávam," povedala.

Dievčina sa začala obávať, že jej príznaky sú signálom niečoho vážnejšieho, a tak navštívila svojho praktického lekára. Od neho sa dozvedela, že pravdepodobne trpí anémiou, teda chudokrvnosťou. Tá sa dá jednoducho vyliečiť liekmi obsahujúcimi železo alebo stravou bohatou na železo. Ani to však Gacemovej nepomohlo. O niekoľko týždňov neskôr si navyše našla malú hrčku na pravej kľúčnej kosti. Až vtedy lekári odhalili, že má Hodgkinov lymfóm. Ide o pomerne zriedkavú formu rakoviny, ktorá sa vyvíja v lymfatickom systéme. "Okamžite som začala plakať. Veľmi som sa bála. Ani si nemyslím, že som vedela, čo to skutočne znamená. Zrútila som sa, nemala som slov," spomína si.

O diagnóze sa dozvedela počas vrcholu pandémie, takže si nešťastnú správu vypočula sama v ordinácii, kým jej mama čakala vo vedľajšej miestnosti. Svojich priateľov o rakovine informovala prostredníctvom aplikácie FaceTime. Našťastie bola liečba účinná a Ikram pokračuje v štúdiu práva. Vyzvala ostatných mladých ľudí, ktorí majú potenciálne zdravotné problémy, aby počúvali svoje telo a dohodli si stretnutie so svojím lekárom, ak sa necítia dobre.