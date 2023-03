Manželia nepoužívajú toaletný papier: Keď žena prezradila, ako sa utierajú, mnohí ostali znechutení

NEW YORK - Užívateľka TikToku Ali v jednom zo svojich príspevkov prezradila, ako v jej rodine šetria toaletný papier a nahrádzajú ho ekologickejším variantom. Video vyvolalo množstvo rozporuplných reakcií, nie všetci boli z nápadu mamičky nadšení. Priam by sa dalo hovoriť o ich znechutení.

Ali zaskočila užívateľov TikToku, keď sa priznala, že namiesto toaletného papiera používajú v jej domácnosti rodinnú handričku. Ak ste úzkostlivejšie typy ohľadom hygienických návykov, ďalšie riadky sa vám zrejme budú zdať nepochopiteľné. Američanka totiž vo videu podrobne vysvetľuje, čo to vlastne rodinná handrička je a na akom princípe ju členovia rodiny používajú.

"Neviem, kto vymyslel tento termín, ale je trochu nešťastný," pripustila a doplnila, že sa nachádza v kúpeľni na poschodí, ktorú primárne používa iba ona a jej manžel. "Tu sú čisté obrúsky," ukazuje na kôš plný malých flanelových utierok, ktoré sú ušité najmä zo starých vianočných pyžám. "Po použití toalety sa umyjem v bidete, utriem sa čistou utierkou, ktorá potom putuje do špinavej bielizne. Žiadna sa nikdy nepoužíva viackrát, bolo by to nechutné."

Mnohí užívatelia sa zamysleli nad tým, či nie je nebezpečné vkladať utierky po takomto použití medzi bielizeň a či to neohrozuje zdravie. Ďalší zas uviedol, že neexistujú peniaze, ktoré by ho prinútili, aby robil niečo takéto. Premýšľať ekologicky a zohľadňovať využiteľnosť udržateľných zdrojov je určite na mieste, ale vždy treba zvážiť aj možné nebezpečné faktory ich použitia.