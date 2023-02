Šéfkuchár odhalil recept na dokonale uvarené vajce namäkko: Toľkoto minút ho treba variť

Oliver sa v jednom zo svojich posledných videí na Facebooku podelil o to, ako uvariť vajíčko podľa vašich predstáv. Všetko sa to vraj začína už pri nákupe. Berúc na vedomie škálu vajec, ktoré sú k dispozícii v supermarketoch, Jamie radí ľuďom, aby sa rozhodli pre organické vajcia z voľného chovu, ideálne rovnakej veľkosti. "Ak chcete zakaždým uvariť perfektné vajce, vyberajte si vždy vajce rovnakej veľkosti."

Umiestnenie vajec do chladničky môže podľa neho spôsobiť viac škody ako úžitku, preto odporúča, aby ste ich uchovávali pri izbovej teplote. Pri varení treba nasypať do vody štipku soli. "Vajíčko sa vloží do štrbinovej lyžice, strčí sa do vody a ponorí sa dvakrát alebo trikrát. Potom ho jemne položíte na dno hrnca." Aby ste dosiahli vajce uvarené namäkko, radí: "Je to päť a pol minúty na hlavu. Nastavte si časovač a pripravte sa. Pre polomäkko uvarené je to sedem a pol minúty a pre uvarené natvrdo je to jedenásť až dvanásť minút."