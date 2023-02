Mladík si užíval jazdu v Tesle, pohľad na obrazovku ho dorazil: To si tá navigácia robí srandu?!

Príspevok, ktorý zverejnil istý James Urbaniak z Kalifornie, koluje na sociálnej sieti a vyvoláva úsmevné reakcie ľudí. Krátke video zachytáva navigačnú obrazovku automobilu Tesla, ktoré stojí pred železničným priecestím. Pohybujúce sa vagóny na displeji sa však po chvíli menia na kamióny. "Tesla si myslí, že vlak je banda pomalých kamiónov," uviedol James, ktorý si auto požičal od známeho.

Tesla thinks train is bunch of slow trucks pic.twitter.com/1cidVc58tC — James Urbaniak (@JamesUrbaniak) February 19, 2023

Jazdu si vraj veľmi užíval a nepočítal s tým, že mu auto pripraví aj takéto kuriózne a vtipné divadlo. "Je tak dobre skonštruované, až ho zabudli naučiť, ako vyzerajú vlaky," okomentoval video jeden užívateľ. Ďalší napísal: "Keby Tesla vedela o vlakoch, nikto by nešoféroval." Tretí poukázal na to, že na tomto príklade je jasne vidieť, že Tesla by nikdy nevrazila do vlakov alebo kamiónov.