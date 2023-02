Varovanie expertov prekvapí: Tri dôvody, prečo by ste si nemali ráno umývať tvár

NEW YORK - Ak patrí umývanie tváre k vašim ranným rituálom, podľa odborníkov by ste to mali zmeniť. Upozorňujú totiž na to, že takéto ranné máčanie pleti je pre jej kvalitu skôr škodlivé ako prospešné. Zároveň odporúčajú sústrediť sa na dôkladné večerné umývanie. Ich rady stoja minimálne za zváženie.

Väčšina z nás si nedokáže predstaviť štart do nového dňa bez poriadneho opláchnutia celej tváre. Berieme to ako súčasť rannej hygieny spolu s umývaním zubov a pomáha nám to prebrať sa. Dermatológovia však majú na to iný názor. A čo všetko ranným umývaním pleti riskujeme?

Ranné umývanie tváre môže vysušiť pokožku

Týmto rituálom riskujete, že vaša pokožka veľmi vyschne. "Aj keď dermatológovia často odporúčajú umyť si tvár dvakrát denne, nie každý to potrebuje alebo by to mal robiť. Zakaždým, keď si čistíte tvár, odstránite niektoré z prírodných olejov, ktoré vaša pokožka produkuje," vyjadril sa dermatológ Dustin Portela pre Best Life. A ako to robieva on? "Môžete si vybrať čistenie kozmetickými prípravkami, tento spôsob zvyčajne využívam aj ja." Celebritná kozmetička Taylor Wordenová zas radí, že si určite nemáte umývať tvár v sprche. Horúca voda, ktorá sa vám dostane na tvár, môže totiž poškodiť kapiláry a vysušiť vašu pokožku.

Dôležitejšie je večerné umývanie tváre

Podľa Portelu ak si umývate pleť raz denne, malo by to byť večer. Vo väčšine prípadov je totiž na túto činnosť koniec dňa najvhodnejší. Svoju pleť ste vystavili znečisteniu na dlhých 16 až 18 hodín. Ak však trávite v posteli zhruba šesť až osem hodín, riziko jej znečistenia je menšie. Umývaním tváre pred spaním taktiež odstraňujeme mejkap, prebytočný olej, baktérie a znečisťujúce látky z okolia, ktoré môžu upchať póry. Zároveň je to vhodný čas na ošetrenie proti akné alebo starnutiu.

Je lepšie venovať pozornosť vašej pokožke, nie hodinám

Odborníci pripomenuli, že namiesto dodržiavania nejakých prísnych pravidiel týkajúcich sa umývania tváre je dôležitejšie prispôsobiť rutinu starostlivosti o pleť našim vlastným potrebám. "Ak pracujete v špinavom prostredí alebo veľa športujete, použite po práci alebo športe čistiace utierky, aby ste odstránili časť nečistôt a potu, ak si rovno nemôžete umyť tvár," uviedol Portela.

Dôležité je nepoužívať horúcu vodu

Všetci odborníci sa zhodli v tom, že nie je ani tak dôležité, kedy si tvár umývate ako to, aby ste si ju neumývali horúcou vodou. Môže to totiž viac poškodiť pokožku a rýchlejšie ju vysušiť. Vždy si preto umyte tvár vlažnou vodou a rukami. Horúca voda a abrazívne tkaniny môžu pokožku dráždiť a vysušiť. Wordenová pripomína, že je taktiež dôležité si pred umývaním tváre najskôr umyť ruky.