Blondínka (21) vyrazila ľuďom dych: Takýto balík si zarobí za týždeň ako dopravná dispečerka

Paris Taylorová z austrálskeho Queenslandu zdieľala na TikToku video, v ktorom sa podelila o denný rozpis svojich zárobkov pred zdanením. Za jediný týždeň zarobila neuveriteľných 3400 austrálskych dolárov (2200 eur) po tom, čo pracovala 47,5 hodiny počas piatich dní na stavbe. Za 9,5-hodinovú zmenu v pondelok zarobila 680 austrálskych dolárov (440 eur). V utorok a piatok pracovala na 8,5-hodinové zmeny, vďaka čomu si pripísala ďalších 1160 dolárov (750 eur), píše 7News. Streda a štvrtok boli jej najdlhšie smeny; pracovala 10,5 hodiny, za čo zinkasovala 1560 dolárov (1010 eur), čiže 780 dolárov (505 eur) za deň. Na inom mieste by vraj zarobila iba polovicu z toho.

Taylorová poukázala tiež na to, že je platená za deň práce, nie na základe počtu odpracovaných hodín. Za jej vysokú mzdu vďačí podnikovému vyjednávaniu medzi zamestnávateľom a odbormi (EBA). Z nadštandardného týždenného príjmu však musí odviesť daň vo výške viac ako 1000 dolárov (647 eur). Vo všeobecnosti je ale so svojou prácou veľmi spokojná. Pred nástupom absolvovala jednodenný kurz, vďaka ktorému si ľahko a rýchlo našla zamestnanie. "Stavba, na ktorej pracujem, potrebuje kontrolórov dopravy každý deň, takže momentálne chodím do práce každý deň," povedala Paris. Jej video zaznamenalo už milióny zhliadnutí. "Mám nesprávnu prácu," okomentovala ho jedna užívateľka. Mnohí s ňou súhlasili a uviedli, že potrebujú zmeniť kariéru.

Ako sa ale ukázalo, nie všetko je také ružové, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Koncom roka 2021 dopravná kontrolórka Maria Kefalasová z Melbourne odhalila pochmúrnu realitu tejto práce. Mnohí sa v tom čase na sociálnych sieťach chválili, že zarábajú viac ako 3000 dolárov týždenne. Vtedy 21-ročná žena prezradila nevýhody riadenia dopravy na staveniskách vrátane toho, že musela stáť v daždi počas svojich zmien a celé štyri týždne nemala nijakú prácu.

"To, čo vám nepovedia, je, že môžete byť celý mesiac bez práce a potom ďalší mesiac bez práce. Kontrola dopravy je tá najnekonzistentnejšia práca, akú som kedy v živote robila," priznala Kefalasová. Do práce sa vraj prihlásila za predpokladu, že bude rovnako bohatá ako ženy v tiktokových videách. Jej očakávania však boli ďaleko od reality. Vyzvala preto všetkých, aby nepodľahli trendom na sociálnych sieťach. Najlepšie podľa Marie urobíte, ak si pred zmenou zamestnania urobíte menší prieskum o tom, ako to v skutočnosti funguje a nenechali sa zaslepiť veľkými ziskami.