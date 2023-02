Nad matematickou úlohou piataka mnohí rodičia len bezradne krútia hlavou: Dokážete ju vyriešiť?

NEW YORK - Na stránke Reddit bola zverejnená otázka, nad ktorou si láme hlavu väčšina užívateľov. Je pritom veľmi jednoduchá a dokázať vyriešiť ju by mal zvládnuť už žiak základnej školy. Napriek tomu s ňou bojujú deti aj ich rodičia. S jej správnym zodpovedaním si jednoducho nevedia rady. A čo vy?

Zadanie úlohy zverejnil na Reddite súrodenec, ktorého mladší brat, žiak piatej triedy, ju nedokázal vyriešiť. Máte uhádnuť, koľko strán má kniha. "Klein prečítal tridsať strán knihy v pondelok a jednu osminu knihy v utorok. Zvyšnú štvrtinu knihy dočítal v stredu. Koľko strán je v knihe?"

Mnohí užívatelia pri pohľade na matematickú hádanku len bezradne krútia hlavou. "Práve som zistil, že by som prepadol z matematiky piatej triedy," skonštatovala jedna osoba. "Vždy som si myslela, že ľudí by mali testovať zo základných znalostí predtým, než im je dovolené vstúpiť do spoločnosti. A potom vidím toto a uvedomím si, že ani mne by to nebolo dovolené," uviedla so smiechom ďalšia.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Reddit/springwaterh20

Správne riešenie

Neskôr sa ozval užívateľ s titulom PhD so zameraním na aplikovanú matematiku, podľa ktorého nebola úloha vôbec ťažká. Pri jej riešení bolo akurát potrebné rátať s predpokladom, že Klein začal čítať knihu v pondelok. No a nakoniec sa do diskusie zapojil aj užívateľ s prezývkou Northern Sparrow, ktorý prezradil, ako sa on dopracoval k správnemu riešeniu. "Poslednú štvrtinu knihy prečítal v stredu, takže zvyšné tri štvrtiny - teda šesť osmín - musel prečítať v predošlých dňoch. Ale on prečítal v utorok len osminu, takže v pondelok musel prečítať päť osmín."

Galéria fotiek (3) Zdroj: thinkstock.com

Doplnil, že Klein prečítal tridsať strán v pondelok, teda tridsať strán podľa neho zodpovedá piatim osminám. Akonáhle sa dopracujete k tomuto údaju, vydelíte tridsať strán piatimi a tak zistíte, koľkým stranám zodpovedá jedna osmina. Je to šesť. No a potom už len vynásobíte osem krát šesť a dostanenete číslo 48. A presne toľko strán má kniha.