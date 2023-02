Pri pohľade na FOTO ľadového medveďa sú ľudia v nemom úžase: Pozrite, čo mu vychádza z úst

Na internete sa šíri úžasná snímka od fotografa divokej prírody Josha Anona, ktorá zachytáva majestátneho ľadového medveďa v prostredí úchvatnej ľadovej Arktídy. Fotografia z roku 2015 sa opäť stala virálnou po tom, čo ju 7. februára zdieľal užívateľ Twitteru známy ako Massimo."Josh Anon zachytil dokonalý moment, v ktorom vychádzajúce slnko spôsobilo, že dych tohto ľadového medveďa v protisvetle vyzerá ako oheň," napísal.

Na fotografii medveď stojí na zemi pokrytej snehom. Vyzerá to tak, ako keby vydýchol oheň. Za vznikom tohto efektu je hmlistý dych šelmy, ktorý zafarbilo vychádzajúce oranžové slnko. Užívatelia považujú záber za naozaj výnimočný. "Som tak ohromený trpezlivosťou niektorých z týchto úžasných fotografov. Venujú tomu hodiny a my sme tí, ktorí dostanú darček," uviedol jeden z komentujúcich. "To je úžasné! Ďakujeme fotografovi, ktorý zachytil takýto magický moment a zdieľal ho," napísal ďalší.

Ľadové medvede žijú na Arktíde, Aljaške, v Kanade, Grónsku, Rusku a Nórsku. Sú dobre prispôsobené na prežitie v najdrsnejších prostrediach Zeme, majú hustú srsť a vrstvu tuku, ktorá chráni ich telá pred mrazom. Tieto nádherné stvorenia majú tiež čiernu kožu pod lesklou srsťou, ktorá im pomáha absorbovať slnečné lúče a udržiavať sa v teple.