Turista sa stratil na obľúbenej trase: Prešiel 29 kilometrov... záchranári ho doviedli do bezpečia, ale ako!

ÚDOLIE SMRTI - Stratený turista sa dostal von z bludiska chodníkov v Údolí smrti kalifornskom Národnom parku vďaka hlasným zvukom prichádzajúcim od strážcov parku. Nebol to jediný incident, ktorí pracovníci museli ten deň riešiť.

Utrpenie muža z New Jersey sa začalo v nedeľu 5. februára, keď sa vydal na túru po Wildrose Peak Trail v blízkosti 2763 metrov vysokého zasneženého vrcholu, uviedli úradníci z National Park Service v tlačovej správe. Zaostal za skupinou, pretože ho začala bolieť hlava. S ostatnými sa dohodol, že počká, kým dokončia túru a potom sa spolu vrátia späť na začiatok trasy. Keď mu však začalo byť chladno, začal sa prechádzať, pričom sa nechtiac dostal mimo vyznačenú trasu a stratil stopu.

Muž preto vykročil do kopca na hrebeň, potom sa otočil a vrátil sa späť. Keď ho jeho skupina na spiatočnej ceste nenašla, predpokladali, že išiel pred nimi. Keď ho ani potom nenašli, vybrali sa do neďalekého strediska, aby nahlásili, že je nezvestný. Približne v rovnakom čase správa parku prijala volanie o pomoc od samotného strateného turistu. "Nemal so sebou žiadne jedlo, bol nedostatočne oblečený, necítil sa dobre a mal viac ako 60 rokov," uvádza sa ďalej v správe.

Aby toho nebolo málo, teploty mali cez noc klesnúť pod bod mrazu. Našťastie predtým, ako bolo potrebné vyslať helikoptéru, dvom zamestnancom parku sa podarilo vyhľadať turistu hlasnými zvukmi a naviedli ho na cestu. Mužove fitness hodinky zaznamenali, že prešiel celkovo 29 kilometrov, hoci trasa, na ktorú sa vydal, mala len 13,5 kilometra.

V národnom parku bol ten deň veľmi zradný. V skorších hodinách si jedna turistka z Illinois zlomila holennú kosť a pretrhla predný skrížený väz v kaňone Mosaic Canyon, kde bola na túre so svojou rodinou. Záchranka vyslaná pracovníkmi parku ju odviezla do nemocnice.