Ženy vydesili plavky, ktoré predáva známy výrobca: Uf... vyšli by ste v tomto von?!

LONDÝN - TikTokerov zmiatli bikiny, ktoré chúlostivé partie zakrývajú len minimálne. Žena, ktorá sa na sociálnej sieti podelila so záberom, zdôraznila nepraktický dizajn plaviek. Ľudia sa zhodli na tom, že pri nich stačí jeden nesprávny pohyb a ocitli by sa v Evinom rúchu.

Dievčina menom Stacy zdieľala na TikToku fotografiu bikín, ktorá upútala pozornosť tisícov užívateľov. Pozostávajú z troch častí z tartanového materiálu a sú spojené čiernou šnúrkou. Stacy priznala, že modelka vyzerá skvele, no plavky považuje za veľmi nepraktické.

"Bola som na stránke SHEIN a chcete vidieť tie najdesivejšie bikiny, aké som kedy v živote videla? Ako pribraté dievča by som sa bála nosiť niečo takéto. Ale aj ako vychudnuté dievča keby som bola taká vychudnutá, bála by som sa, že všetko z nich vypadne. Odvážne, veľmi odvážne," okomentovala výrobok.

Užívateľov vraj plavky doslova vydesili, predovšetkým kvôli pomysleniu na to, čo by sa stalo, keby sa v nich príliš prudko pohli. "Bála by som sa, že pri každom pohybe, ktorý urobím, niečo vyjde z plaviek von," napísala jedna žena. Napriek obavám tento kus odevu získal aj pozitívne recenzie. Mnohé ženy uviedli, že sa v plavkách cítili naozaj sexi.