Reštaurácia predáva na Valentína najdrahší dezert na svete: Dali by ste 250 000 za toto, ak by ste ich mali?!

Galéria fotiek (4) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

NEW YORK - Niektorí ľudia oslavujú sviatok Valentína len symbolicky, iní ho ignorujú a potom sú takí, ktorí do toho idú naplno. Pre tých ponúka legendárna reštaurácia Serendipity3 v New Yorku dezert za 250-tisíc dolárov (232 000 eur). Čo všetko sa skrýva za touto neuveriteľnou sumou?