Expert odhalil výhody bozkávania: Takto prospieva vášmu zdraviu! A v týchto chvíľach sa mu vyhnite

LONDÝN - Bozkávanie s partnerom je prejavom náklonnosti, ale zároveň prináša aj veľa zdravotných benefitov. Podľa experta je preto dôležité, aby nebolo iba záležitosťou mladých ľudí a praktizovala ho aj staršia generácia. Každý by sa mal teda snažiť urobiť čo najviac pre to, aby bola táto aktivita najpríjemnejšia nielen pre vás, ale aj vašu polovičku.

Či už ide o prvé rande alebo 60. výročie svadby, bozkávanie je prejavom zamilovanosti a náklonnosti voči partnerovi. Okrem toho má však aj úžasné účinky na fyzické zdravie. Je to tak aj napriek tomu, že mnohí považujú túto činnosť za nehygienickú a desí ich všetko to vymieňanie slín alebo strach zo zápachu z úst. Zubný lekár Alan Clarke uvádza, že bozkávanie (a nielen na Valentína) môže byť prospešné nielen pre váš vzťah a náladu, ale aj pre vaše zuby. "Vášnivé bozkávanie podporuje produkciu slín, ktoré následne udržiavajú zdravie úst, chrupu a ďasien. Dodatočné sliny zmývajú baktérie z povrchu zubov, odplavujú čiastočky jedla a pomáhajú chrániť zuby pred kazom," vysvetlil pre Mirror Online.

Galéria fotiek (3) Zdroj: thinkstock.com

V týchto slovách síce chýba sexepíl, ale je potrebné upozorniť na to, že bozkávanie zároveň posilňuje imunitný systém vďaka baktériám, ktoré si partneri navzájom vymieňajú v slinách. "Osemdesiat percent vašich slinných baktérií je spoločných a iba dvadsať percent je pre vás jedinečných. Bozkávanie stimuluje vaše telo, aby si vytvorilo protilátky, čo je následná pomoc v boji proti škodlivým infekciám," dopĺňa Clarke. Zároveň ale upozornil, že by ste nemali bozkávať človeka, ktorý sa necíti dobre, pretože je pravdepodobné, že sa od neho nakazíte, obzvlášť v prípade, ak má v okolí úst opar. Potrebné je pamätať aj na to, že bozkávanie nie je náhradou za dôkladné a pravidelné čistenie zubov kefkou a zubnou niťou.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Veľkým problémom pri bozkávaní môže byť halitóza (zápach z úst). Jej príčinou sú viaceré faktory. Odborník má niekoľko tipov, ako sa jej zbaviť. "Po prvé, je veľmi dôležité, aby ste mali v poriadku zdravie ústnej dutiny. Kľúčom k vyplaveniu baktérií a iných častíc alebo nečistôt vedúcich k zápachu z úst je pitie veľkého množstva vody." Zubár ďalej odporúča prestať fajčiť a nepoužívať tabakové výrobky. Odstráni sa tým aj zafarbenie zubov a prinesie širšie množstvo zdravotných výhod, o ktorých ľudia ani nevedia.

Ak problém so zápachom z úst pretrváva alebo sa dokonca zhoršuje, je potrebné vyhľadať praktického lekára, aby zistil, či nejde o systémové ochorenie. Halitóze neprospieva ani káva; určite neuškodí, keď po jej vypití použijete ústnu vodu alebo si dáte cukrík či žuvačku bez cukru s príchuťou mäty. Tie totiž dokážu okamžite osviežiť váš dych s minimálnou námahou, vďaka čomu bude váš Valentín šťastnejší a partner vám uštedrí viac bozkov.