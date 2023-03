Tragický príbeh rodiny: Syn priniesol domov rádioaktívnu kapsulu, takmer všetci zomreli! Nezvyčajné prvé znamenie kontaminácie

MEXICO CITY - Po zverejnení informácie, že v Austrálii zmizla kapsula s rádioaktívnym prvkom, sa na internete začali hromadiť príbehy ľudí, ktorí sa dostali do kontaktu s rádioaktívnymi materiálmi. Niektoré z nich mali šťastné, iné tragické konce. Do druhej kategórie patrí aj osud rodiny z hlavného mesta Mexika. Jej členovia trpeli závažnými zdravotnými problémami a lekári sa márne snažili zistiť ich príčinu. Keď ju odhalili, bolo už príliš neskoro.

Keď sa nedávno prevalilo, že u protinožcov pátrajú po stratenom rádioaktívnom materiáli, zaplavili internet príbehy ľudí, ktorí boli nešťastnou náhodou ožiarení rádioaktivitou. Medzi inými sa užívatelia Redditu zmienili o desivom osude rodiny, ktorá sa v marci v roku 1962 presťahovala do Mexiko City. Keď našli jej členovia v dome malý olovený kontajner, nepripisovali mu veľkú dôležitosť. Nachádzal sa v ňom rádioaktívny zdroj, ale nikto presne nevedel, aká je to nádoba a čo je v nej. Išlo pritom o kapsulu s rádioaktívnym kobaltom 60. Skončila na dvore, kde ju našiel desaťročný chlapec, vložil si ju do vrecka nohavíc a priniesol domov. Jeho mama vybrala predmet z vrecka a položila do kuchynskej zásuvky.

Neskôr sa do domu nasťahovala matka otca rodiny a všimla si, že sklenené poháre uložené v kuchynskej linke majú čierny odtieň. Bolo to zvláštne, ale nikto sa tým nezaoberal. Táto nevedomosť si však vypýtala krutú daň. Chlapec, ktorý mal predmet vo vrecku, dostal vysokú dávku radiácie počas priameho kontaktu s kobaltom-60. Kým bol rádioaktívny zdroj v zásuvke, on a jeho sestra mu boli vystavení menej, pretože sa často hrali vonku. Ich tehotná mama, ktorá trávila v kuchyni veľa času, bola tiež vystavená vysokej dávke. Keď sa necítila dobre, zdravotné problémy pripisovala tehotenstvu a zavolala si na pomoc v domácnosti svokru. Keďže potom trávila čas v kuchyni najmä tá, takisto bola vystavená vysokej dávke žiarenia. Nanešťastie, 29. apríla chlapec zomrel.

Po tejto tragickej udalosti trávila jeho dvojročná sestra viac času v dome s rodičmi a babkou, čiže bola bližšie k zdroju žiarenia. Kapsulu našli v dome až po tom, ako 19. júla zomrela matka. Po odstránení predmetu z domu však séria tragédií spôsobená žiarením pokračovala, keď 18. augusta zomrela dcéra a neskôr 15. októbra aj babka. Po nájdení kapsule sa odborníci snažili určiť dávky žiarenia, ktorým bola rodina vystavená, čo nebolo jednoduché, keďže všetci sa pohybovali nielen v dome, ale aj mimo neho. Museli vziať do úvahy aj množstvo žiarenia rozptýleného a absorbovaného objektmi okolo domu. Na základe informácií od otca, ktorý ako jediný prežil, sa im nakoniec podarilo určiť výsledok. Otec dostal okolo 990 až 1200 absorbovaných dávok žiarenia (rad), pretože zo všetkých členov rodiny trávil najviac času mimo domu. Jeho syn dostal dávku na úrovni 4, čiže 700 - 5 200 rad.