Žena (33) vyrába šperky z mužského semena: Pozrite na tie skvosty, stoja poriadny balík

Amanda Boothová (33) vyrába kolekciu doplnkov na mieru z mužského ejakulátu. Inšpirovala ju iná užívateľka, ktorá sa jej spýtala, či niekedy premýšľala o začlenení "mužskej šťavy" do svojich výtvorov. Kanaďanku tento návrh pobavil a zdieľala nápad na Facebooku. Netrvalo dlho a zaplavili ju správy od záujemcov. Začala preto skúmať svoje možnosti.

Najprv vraj naverbovala svojho manžela Jesseho Mullina, aby jej poskytol vzorku, pomocou ktorej by určila, koľko semena bude potrebovať na vytvorenie malého šperku. Zistila, že na vytvorenie hlinenej zmesi je potrebná aspoň čajová lyžička semena, ktorá sa pred pečením vytvaruje do rôznych tvarov a predmetov. "Dopadlo to fantasticky," okomentovala testovanie, ktorého výsledkom boli korálky podobné perlám. Odvtedy sa jej ozvalo množstvo záujemcov, ktorí by chceli náhrdelníky, prstene a náramky na báze ejakulátu.

"Či už riešite plodnosť, chystáte darček pri príležitosti vazektómie, chcete prekvapiť svojho partnera alebo len chcete darovať niečo osobnejšie, dokážeme premeniť vaše semeno na skutočný klenot," uvádza sa na Amandinej stránke s dodatkom, že nemusí ísť len o mužské semeno, ale aj ženské pohlavné tekutiny. Svoje výrobky predáva za 110 až 300 kanadských dolárov za kus.