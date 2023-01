Strašný pohľad pre záchranárov: Dôchodkyňa sa pokúšala oživiť už mŕtveho manžela (†74)

Diváci programu "999: On the Front Line" na kanáli Channel 4 sa neubránili slzám, keď záchranári našli seniorku, ktorá vykonávala kardiopulmonálnu resuscitáciu na svojom už nebohom manželovi Johnovi. Lilian zavolala záchranku po tom, čo mala problém ho zobudiť. Po príchode do domu boli záchranári Sian a Paul nútení rozbiť sklenené zadné dvere, aby sa dostali dnu. Na poschodí objavili Lilian, ako sa neúnavne snaží oživiť manžela. "Veľmi rýchlo bolo zrejmé, že John, bohužiaľ, zomrel. Našou hlavnou starosťou v tej chvíli bola Lilian, pretože bola fyzicky a duševne vyčerpaná," uviedla Sian.

Záchranári povedali, že Lilian bola na pokraji kolapsu kvôli tomu, že Johnovi, ktorý utrpel zástavu srdca, stláčala hrudník až do príchodu sanitky. Zatiaľ čo ju zdravotníci utešovali, im prezradila, že popoludní zavolala na linku prvej pomoci, pretože bolo jasné, že Johnov stav sa rýchlo zhoršuje. "Prišla som hore, neviem koľko bolo hodín a tak som ho našla," povedala skormútene. Predtým sa vraj domnievala, že jej manžel, ktorý trpel astmou, bojoval s covidom. Skutočne smutná scéna prišla v momente, keď Sian dôchodkyni oznámila, že jej manžel je už mŕtvy. "Viem, viem," odpovedala a snažila sa ubrániť slzám.

Záchranári kontaktovali ženinu sestru, ktorá medzičasom prišla do domu a pomohla vdove zísť po schodoch na prízemie. Sian jej pripravila šálku čaju, zatiaľ čo Paul sa pustil do upratovania rozbitého skla. "Niekedy je veľmi dôležitý ľudský dotyk. Už len to, aby cítili, že nie sú sami, môže byť skutočne dôležitou súčasťou našej práce, ako aj všetkého ostatného, čo robíme," povedala Sian. Paul potom Lilian objal a vyjadril jej úprimnú sústrasť. "Som rada, že ste tu boli, pretože neviem, ako by som to zvládla," dodala. Po skončení vysielania relácie diváci pochválili tím záchranárov na Twitteri a nazvali ich superhrdinami.