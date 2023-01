Šéfkuchár radí: Tieto dve veci by ste mali mať v kuchyni, bez nich sa do varenia ani nepúšťajte!

LONDÝN - Kenny Tutt, bývalý šampión britskej šou MasterChef zdieľa dve suroviny, ktoré odporúča mať doma v kuchyni na prípravu dobrého jedla. Ide o vybavenie, ktoré vás nebude stáť takmer nič. Poradil tiež, aké ingrediencie by ste mali mať vždy po ruke.

Na prípravu jedla existuje kvantum vybavenia a nástrojov, ktoré dokážu značne zjednodušiť varenie - od rôznych hrncov, nožov až po mixéry s množstvom druhov nástavcov. To však môže stáť celý majetok. Navyše v prípade malých kuchýň takéto vybavenie zaberá príliš veľa priestoru.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Kenny Tutt tvrdí, že stačí mať dve pomôcky, ktoré sú v kuchyni nevyhnutné. Prvú už zrejme máte. Je ňou panvica. Tá by podľa kuchára mala byť kvalitná a použiteľná aj do rúry. Tutt považuje panvicu za "super všestranný nástroj", v ktorom sa dá pripraviť jedlo pre celú rodinu. "Nepotrebujete kopy panvíc, stačia len dve alebo tri dobré," povedal pre Mirror. Druhým nevyhnutným nástrojom je kuchynská mandolína, skôr známa ako krájač. "Je to super na jednotné rýchle krájanie zeleniny."

Okrem spomínaných pomôck Tutt spomenul aj dve ingrediencie, ktoré by ste mali mať vždy poruke. Jeho prvou voľbou je worcesterská omáčka. "Je to zmes soli, octu a korenín, skvelá všestranná prísada. Je veľkým hitom pri príprave omáčok či skladovaní zásob," povedal.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Okrem toho tiež odporúča uložiť trochu nakrájanej cibule a cesnaku do mrazničky, ktoré vám môžu pomôcť v budúcnosti, keď budete v zhone. "Cibuľa a cesnak sú základom mnohých jedál. Uľahčite si to tým, že ich necháte zamraziť a môžete ich použiť ihneď, keď to budete potrebovať."