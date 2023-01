Vedci dokážu predpovedať, že sa vám stane táto nepríjemná udalosť: Stačí pohľad na to, čo píšete na webe

Štúdia skúmajúca jazyk, ktorý ľudia používajú pri rozchodoch, zistila, že známky blížiaceho sa rozchodu možno pozorovať tri mesiace predtým, ako k tejto udalosti dôjde. Vedci z Texaskej univerzity v Austine sa pozreli na 1 027 541 príspevkov od 6803 užívateľov Redditu. Zamerali sa predovšetkým na tých, ktorí zverejnili príspevky do fóra r/BreakUps (rozchody).

Náznakom toho, že sa blíži rozchod, nebolo samotné zverejnenie príspevku v tomto konkrétnom fóre. Skutočnosť, že tak urobili, však poskytla odborníkom príležitosť skúmať, ako rozchody ovplyvnili ich používanie jazyka. Počas dvoch rokov sa zamerali na príspevky zverejnené pred, počas a po rozchodoch. Zistili, že jazykové znaky naznačujúce rozchod sa začali objavovať tri mesiace vopred a užívatelia sa k svojmu pôvodnému jazyku vrátili až po približne šiestich mesiacoch od rozchodu.

Výskumníci vo svojej štúdii napísali, že v príspevkoch prevládali znaky, ktoré zahŕňali nárast ja-slov, my-slov a slov kognitívneho spracovania (charakteristické pre depresiu, kolektívne zameranie a proces vytvárania významu) a pokles v analytickom myslení, čo naznačuje osobnejší a neformálnejší jazyk. Jedným z takýchto príspevkov je napríklad tento: "Nie som rozhodnutý, či sa o svoj príbeh podelím alebo nie. Potrebujem pomoc, pretože sa cítim stratený, ale môj príbeh je dlhý a nie som si istý, či stojí za to ho zdieľať." Zvýraznené slová vykazujú podľa odborníkov znaky kognitívneho spracovania. Príspevok je charakteristický aj zameraním na prvú osobu, teda používaním ja-slov. Zistenia boli zverejnené v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.