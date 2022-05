FOTO Dievčina po rozchode narazila na desivý objav v kufríku expriateľa: Doteraz má zimomriavky

Nemenovaná žena sa na Reddite podelila so znepokojivým objavom. V kufríku svojho bývalého priateľa, ktorého opustila pre jeho násilnú povahu, našla žltý lístok so slovami "dovolenkové plány". Ďalej bol dokreslený usmiaty smajlík. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby na lístku nebol nákres rakvy s rozmermi, ktoré zodpovedali rozmerom dotyčnej. "Odišla som od svojho násilného partnera a v jeho boxe s náradím som pri triedení našla tento lístok, ktorý podrobne opisuje jeho plány na vyrobenie truhly. Zodpovedá mojim mieram," napísala žena.

Pri zdieľaní ďalších podrobností o emocionálnom zneužívaní zo strany expriateľa uviedla, že sa jej uľavilo, keď unikla toxickému vzťahu. "Myslela som si, že je ku mne milý. Ale pomaly ma izoloval od rodiny a priateľov. Keď sme začali spolu bývať, zhoršilo sa to. Najlepšie, čo som kedy urobila, bolo, že som ho opustila. Ku koncu to bolo veľmi zlé. Mala som pocit, že nemám nič a nikoho. Som vďačná, že som sa z toho dostala von," pokračovala.

Užívatelia nabádali dievčinu, aby znepokojivý odkaz zaniesla na políciu. "Naozaj by ste ho mali nahlásiť. Upozornite jeho rodinu a kamarátov. Jednoducho preto, aby ste ochránili ďalšie úbohé dievča, ktoré plánuje terorizovať," napísala jedna osoba. Ďalší ženu varujú, aby bola ostražitá. "Stále je nebezpečný a nepochybne sa nahneval, že ste odišli. Buďte v bezpečí."