Čerstvá mamička zúri: Kvôli svokre pociťuje taký stres, že nespáva! Vadilo by jej správanie aj vám?

Nemenovaná žena, ktorá pred štyrmi mesiacmi porodila svojho druhého syna, v príspevku na fóre Mumsnet uviedla, že jej svokra sa v minulosti správala manipulatívne. Majú to potvrdzovať aj jej darčeky pre vnúča, hoci ich vzťahy sú v poslednom čase pomerne dobré. "Kedykoľvek ma navštívi moja svokra, prinesie veci ako plienky, obrúsky a toaletné potreby. Nežiadali sme o to a vždy donesie veci nesprávnej veľkosti alebo značky, ktoré nepoužívame. Sme láskaví a niekedy prijmeme darček, pretože ho môžeme použiť, ale inokedy jej slušne povieme, že ho nevyužijeme, pretože je nesprávnej veľkosti alebo značky, a to spôsobuje, že náš syn sa vyhádže," píše sa v príspevku.

Pri poslednej návšteve svokry bola užívateľka pomerne strohá a poprosila ju, aby už nekupovala takéto veci pre jej syna, pretože to považuje za plytvanie peniazmi. Okrem toho si podobné veci môžu dovoliť kúpiť samotní rodičia, preto žena nechápe, prečo im to zakaždým nosí jej svokra. Údajne jej to spôsobuje taký stres, že kvôli tomu momentálne trpí nedostatkom spánku. Obrátila sa preto na spomínané fórum, kde sa spýtala, či nie je chyba na jej strane. Vzápätí ale dodala, že aj jej manžel si všimol, že niečo nie je v poriadku.

"V spektre ‚svokrovských drám‘ to nie je veľký problém. Len dary láskavo prijmite a dajte ich do zberne v supermarkete alebo prinajhoršom ich vyhoďte do koša. Pravdepodobne sa to nikdy nedozvie a nenaštrbí to vaše vzťahy ani nezraní jej city. Asi si len myslí, že pomáha," uviedla jedna mamička v komentári. Iná si myslí, že sťažovateľka je s najväčšou pravdepodobnosťou ako matka štvormesačného dieťaťa len vyčerpaná, a preto podobné veci jednoducho netoleruje.