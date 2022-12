Kúzelník sa nechtiac zabil pri vykonávaní svojho triku: Z jeho príbehu naskakujú zimomriavky

V 90. rokoch Joseph Burrus pracoval ako únikový kúzelník a ako upozornil portál Unilad, porovnával sa s takými kúzelníckymi legendami, akou bol slávny Harry Houdini. Tridsaťdvaročný Američan sa zameral na dosiahnutie niečoho, čo sa predtým ešte nikomu nepodarilo - pochovať sa zaživa.

Nielen, že pochovanie zaživa je pre väčšinu ľudí najväčším strachom, ale je to tiež aj obrovský výkon ; predsa len, kto môže povedať, že unikol smrti vďaka svojmu obratnému triku? Hoci sa Houdini o to pokúsil už v roku 1915, vtedajšie správy uvádzali, že po vynorení z rakvy omdlel a museli ho zachrániť jeho spolupracovníci.

Burrus, ktorého prezývali Úžasný Joe, chcel vždy posúvať hranice a skúsiť tento nebezpečný kúzelnícky trik. Zábery z Halloweenu v roku 1992 zachytávajú, ako sa pripravuje na ponorenie do hĺbky 1,8 metra pod zem, zatiaľ čo mu jeho asistenti zväzujú ruky. "Považujem sa za majstra ilúzií a umelca úniku. Verím, že som ďalší Houdini, dokonca ešte väčší," vyhlásil krátko predtým.

Následne vliezol do rakvy zo skla a plastu a jeho asistenti ho spustili do jamy naliali na neho sedem ton špiny a cementu. V strašnom zvrate osudu sa však trik pochovania zaživa stal až príliš skutočným. Rakva sa pod hmotnosťou zmesi, ktorá na nej ležala, zrútila. "Išlo o to, aby sa dostal von predtým, ako na ňu budú liať cement," povedala Burrusova asistentka Suzanne Brewerová. Takmer okamžite si ale všimla, že trik nejde podľa plánu. Josephovi rodičia Bette a John s hrôzou sledovali, ako sa incident odohral, rovnako ako jeho dve deti.

Brewerová dodala, že do pol minúty od kolapsu všetci priskočili na miesto a zúfalo sa snažili Burrusa vyhrabať, ale, bohužiaľ, sa k nemu nedokázali dostať včas. "Cement rozbil rakvu. Pochoval ho zaživa," smutne skonštatoval jeden z členov kúzelníkovho tímu Sean Henderson. Tento nebezpečný kúsok Burrus urobil s cieľom získať prostriedky pre kliniku špecializujúcu sa na liečbu drogovej závislosti. Ako bývalému narkomanovi mu táto téma bola mimoriadne blízka.