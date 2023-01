Zubár prehovoril o najväčšej chybe, akú robia pacienti: Dopúšťate sa jej tiež?

Preventívne opatrenia súvisiace s čistením zubov ovláda snáď každý a dobre vie, že do povinnej výbavy udržiavania chrupu patrí kvalitná zubná kefka a dentálna niť. Viete však aj to, akých najčastejších chýb sa ľudia dopúšťajú pred návštevou a po návšteve zubára? Kasem považuje za samozrejmosť, že si ľudia pred návštevou ambulancie vyčistia zuby a vyhýbajú sa konzumácii určitých druhov potravín, akým je napríklad cesnak. Upozornil na to The Mirror. Upozorňuje aj na to, že „by ste nemali piť nápoje ako je káva, čaj, kola a červené víno, pretože môžu zafarbiť zuby." A má aj zopár rád, na ktoré by ste nemali zabúdať po odchode od zubára.

Galéria fotiek (2) Zdroj: gettyimages.com

Najväčšou chybou, ktorú by ste mohli urobiť, je dať si nápoj ako je napríklad pomarančový džús a hneď potom si čistiť chrup. "Snažte sa vyhnúť čisteniu zubov po vypití kyslého nápoja, pretože je to také isté, ako keby ste si ich čistili kyselinou," vysvetľuje odborník a dopĺňa, že bezprostredne po konzumácii jedla a nápojov dochádza k demineralizácii, kedy sa zo zubov uvoľňujú minerály. Sliny však po chvíli aktivizujú remineralizáciu a pomáhajú vrátiť späť do zubov potrebné minerály. "Zvyčajne by ste mali počkať pol hodinu až hodinu po jedení a pití."

Odborník zároveň odporúča čistiť si zuby dvakrát denne, vždy aspoň dve minúty, no večer by to mohlo byť aj dlhšie ak to dovoľujú okolnosti. Fluorid v zubnej paste, ktorý pomáha predchádzať zubnému kazu, môže totiž potom pôsobiť na váš chrup celú noc.