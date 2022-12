Žena mala medzi zubami veľkú medzeru: Z toho, ako si s tým poradil zubár, pôjdete do kolien

Layla Mustasová sa na TikToku podelila s nezvyčajnou príhodou. Zubár jej vsadil do stredu medzi dva predné zuby ďalší zub. "Prečo si môj zubár myslel, že tri predné zuby vyzerajú dobre," pýta sa. Jej úsmev ale v dôsledku dentálneho faux pasu pôsobí trochu strašidelne.

Mustasová mala medzi prednými hornými zubmi veľkú medzeru. Pôvodne jej mal zubár nasadiť strojček, no ako sa zdá, rozhodol sa všetko trochu urýchliť, čo viedlo k nešťastnému výsledku. "Falošný zub medzi dvoma prednými zubami, kým nedostanem strojček," doplnila.

Video má už viac ako 31 miliónov zhliadnutí. Mnoho ľudí Layle vyjadrilo podporu a uviedlo, že to nie je až také strašné. "Úprimne povedané, ani by som si to nevšimol, pokiaľ by som si záber nepriblížil alebo by ste na to nepoukázali," napísal jeden z komentujúcich. Ďalší radili mladej žene, aby sa prihlásila do modelingovej agentúry.