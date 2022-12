Jednoduchý trik, ako sa zbaviť zrážania vody na oknách! Potrebujete dve úplne obyčajné veci

Keď sa mrazivý studený vzduch z vonku stretne s teplým vzduchom vo vnútri, môže to spôsobiť kondenzáciu na oknách – najmä v spálňach, kde teplý ľudský dych problém len zhoršuje. Ak nie je správne ošetrený, kondenzát sa môže zmeniť na pleseň, ktorá predstavuje zdravotné riziko, píše The Mirror.

Našťastie existuje niekoľko vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste zabránili kondenzácii. Mnoho ľudí zdieľalo svoje najlepšie tipy na internete. Príkladom je modelka Fenrah Alesariová, ktorá sa podelila o dva skvelé tipy zahŕňajúce len štyri veci. Nemajte obavy – pravdepodobne už ich máte doma, predovšetkým pokiaľ chováte mačku.

Na TikToku vysvetlila, že odvlhčovače sú zvyčajne prvou vecou, do ktorej niekto, kto má vo svojich domovoch vlhkosť, investuje. Alesariová ale predstavila menej nákladné verzie, ku ktorým ju priviedla jej mama. Prvý trik spočíva v tom, že do po podstielky pre mačky nasypete soľ a tá následne absorbuje prebytočnú vlhkosť. Podobne, ak staré ponožky a pančuchy naplníte mačacím stelivom a rozložíte ich po dome, mali by fungovať rovnako ako odvlhčovač.

Alesariová následne zverejnila druhú časť, v ktorej ukázala, čo sa bude diať potom. „Takto má soľ tendenciu vyzerať. Môžete vidieť, že je tam tekutina,“ uviedla modelka vo videu. Ak soľ vyzerá hrudkovito a je vlhká, podľa Alesariovej by ste ju mali už čoskoro vymeniť. „Môžete nádobou trochu potriasť, aby ste oživili soľ. Zistila som, že to pomáha,“ dodala. Dôležité je kontrolovať vlhkosť soli. Ak je príliš vlhká, treba ju vymeniť.

Galéria fotiek (2) Zdroj: gettyimages.com

Zábery si vyslúžili obrovskú popularitu a mnohých doslova uchvátili. „To je úžasné! Vymieňate to každých päť týždňov?“ spýtal sa jeden z komentujúcich. „Aby som bola úprimná, sledujem to, ale záleží na tom, aká oblasť je vlhká. Niektoré miesta potrebujú zmenu soli viac než ostatné,“ odpovedala Alesariová. Ďalší z komentujúcich uviedol, že trik s ponožkou a mačacím stelivom vyskúšal vo svojom aute a potvrdil, že to skutočne funguje. „Robil som to roky v statických karavanoch. Soľ funguje naozaj dobre,“ pridal sa iný používateľ TikToku.