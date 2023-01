Nevesta zaviedla pre družičky šesť prísnych pravidiel! Skutočný vrchol však prišiel v deň svadby

LONDÝN - Pre väčšinu neviest je svadobčanka oblečená v bielych šatách jednou z najhorších vecí, ktoré sa môžu stať. Jedna nevesta, ktorá to nechcela riskovať, zaviedla šesť prísnych pravidiel pre svoje družičky, aby sa uistila, že jej výnimočný nezničia. Ľudia na Reddite jej správanie skritizovali.

Nočnou morou niektorých neviest je svadobčanka oblečená do bielych šiat. Nemenovaná žena sa s týmto strašiakom vysporiadala skutočne netradične – zaviedla šesť prísnych pravidiel pre šaty svojich družičiek, čím zaistila, že na svadbe sa neobjavia v bielom. V príspevku na Reddite o tom napísala jedna z družičiek. Upozornil na to The Mirror.

Používatelia Redditu však pravidlá skritizovali a tvrdia, že nevesta kladie priveľa požiadaviek na svoje takzvané najlepšie kamarátky. Družička v príspevku vysvetlila, ako sa nevesta tak bála, že jej zničia výnimočný deň, že im všetkým zakázala nosiť opätky a umelé mihalnice.

Galéria fotiek (3) Zdroj: thinkstock.com

„Nikto nesmel nosiť opätky, pretože nechcela, aby bol niekto vyšší ako ona. Už bez nich by bola aspoň o vyše sedem centimetrov vyššia ako ktorékoľvek dievča na jej svadbe. Nikto nesmel mať umelé mihalnice okrem nej, pretože, viete, veľké nafúknuté biele šaty vás dostatočne nezvýraznia. Nedovolila nám nosiť krátke šaty – po kolená, bez rukávov,“ uviedla družička v príspevku.

Pred svadbou mali družičky nariadené, aby sa zúčastňovali svadobných stretnutí dvakrát týždenne, pričom každé trvalo najmenej tri hodiny. Aby toho nebolo málo, stretnutia sa začali šesť mesiacov pred veľkým dňom. „Všetci na svadobnej párty museli odrecitovať harmonogram, aby dokázali, že ho ovládajú,“ dodala.

Keď prišlo na veľký deň, družičky nedostali žiadnu vďaku za ich tvrdú prácu a obetavosť – a namiesto toho na nich nevesta celý deň kričala. „V svadobný deň kričala na všetky družičky v zákulisí, pričom pred svojimi hosťami predstierala, že je najlepšia manželka/nevesta,“ prezradila družička.

Galéria fotiek (3) Zdroj: thinkstock.com

Nevesta neskôr prinútila svoje družičky, aby sa fotili vonku na snehu, pričom im zakázala obliecť si kabát. Družička ukončila svoj príspevok so slovami: „Skončila som s ňou.“

Jej príspevok podnietil ostatných používateľov Redditu, aby sa podelili o svoje problémy s podobným tipom nevesty. „Moja mama ma prinútila oholiť si nohy na jej svadbu,“ napísal jeden z komentujúcich.

„Moja nevlastná sestra ma zvozila, pretože som si chcela dať diamantové náušnice a ona chcela, aby som si dala zlaté kruhové náušnice,“ uviedla iná komentujúca. Ďalej vysvetlila, že má veľmi citlivú kožu, a preto nemôže nosiť lačné náušnice. V opačnom prípade ju koža páli a vyzerá zapálene. Ako sa ale zdá, jej nevlastnú sestru to nezaujímalo