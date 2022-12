Manažérka reštaurácie rozoslala šokujúci e-mail: Byť jej zamestnancom, rovno dáte výpoveď

KANSAS CITY - Manažérka známej reštaurácie napísala zúrivý e-mail, v ktorom zakázala zamestnancom brať si voľno, a to dokonca aj v prípade, že sú chorí. Zároveň im odkázala, aby sa nesťažovali na nadčasy, pretože to podľa nej k práci v reštaurácii jednoducho patrí. Jej nevhodný odkaz spôsobil, že ju spoločnosť prepustila.

Bezcitnú manažérku reštaurácie Olive Garden v Kansas City vyhodili po tom, čo poslala zamestnancom zúrivý mail. „Ak vám zomrel pes, musíte priniesť telo a dokázať nám to,“ uviedla v odkaze. Reagovala tak na zvyšujúci sa počet zamestnancov, ktorí jej volali, že kvôli chorobe nemôžu prísť do práce, píše Daily Star.

„Odteraz, ak neprídete do práce, môžete ísť inde a hľadať si inú prácu. Už viac netolerujeme žiadne ospravedlnenie za chorobu. Ak ste chorí, musíte nám to prísť dokázať. Ak váš pes zomrel, musíte priniesť telo a dokázať nám to. Ak ide o ‚rodinnú záležitosť‘ a nemôžete to dokázať, škoda. Choďte pracovať inam. Ak chcete len ranné zmeny, škoda, choďte pracovať do banky. Ak niekto nepríde do práce raz v priebehu nasledujúcich 30 dní, príde o prácu,“ napísala manažérka v e-maile.

Ďalej vo svojom odkaze uviedla, že za 11 a pol roka vo firme si ľudia v manažérskom tíme nezobrali ani raz dovolenku, a to dokonca ani v prípade autonehody na ceste do práce. „Už neexistujú žiadne výhovorky. My, kolektívne ako manažérsky tím, máme toho dosť. Ak tu nechcete pracovať, nerobte to. Je to také jednoduché,“ napísala manažérka.

Napokon dodala, aby sa zamestnanci nesťažovali na dlhé zmeny, pretože to k ich práci jednoducho patrí. „Myslíte, že tu chcem byť v piatok a sobotu do polnoci? Oveľa radšej by som bola doma s manželom a psom, išla do kina alebo za rodinou. Ale nejdem,“ uviedla manažérka.

Svoj roztržitý mail ukončila poďakovaním tým zamestnancom, ktorí prichádzajú každý deň načas a tvrdo pracujú. Praje si, aby takých zamestnancov bolo viac. Kvôli svojmu nevhodnému však manažérka prišla o prácu. Rich Jeffers, hovorca materskej spoločnosti Darden Restaurants Olive Garden, potvrdil, že mail je skutočný. „Snažíme sa poskytnúť starostlivé a rešpektujúce pracovné prostredie pre členov nášho tímu. Toto posolstvo nie je v súlade s hodnotami našej spoločnosti. Môžeme potvrdiť, že sme sa s touto manažérkou rozlúčili,“ vysvetlil Jeffers.