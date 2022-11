Príznak rakoviny, ktorý sa objavuje najmä ráno: A šesť ďalších symptómov, ktoré neignorujte

Myelóm je rakovina určitého typu bielych krviniek nazývaných plazmatické bunky. Mnohí ľudia prvotné príznaky tohto vážneho ochorenia ignorujú, čo často vedie k väčším komplikáciám. Odborníci z organizácie Cancer Research UK najnovšie uviedli, že ak sa vám ráno ťažko vstáva alebo sa budíte ospalý, možno za tým nie je len nedostatok spánku.

Môže za to príliš veľa vápnika v krvi, čo je známe aj ako hyperkalciémia. Dochádza k tomu vtedy, keď sú kosti poškodené a vápnik sa uvoľňuje do krvného obehu. Môžete sa cítiť aj veľmi smädný, chorý a unavený. Môžete tiež vylúčiť veľa moču, pretože sa vaše telo snaží zbaviť nadbytočného vápnika. Ak sa hyperkalciémia nelieči a zhoršuje sa, môže spôsobiť ospalosť a ťažkosti so zobudením. Aj keď je to len jeden z príznakov, odborníci uviedli, že existuje šesť ďalších, na ktoré si treba dať pozor:

Bolesť a poškodenie kostí

Až 70 percent ľudí s myelómom trpí bolesťami kostí. Často sa prejavuje v dolnej časti chrbta alebo rebier. Bolesť je spôsobená hromadením plazmatických buniek v určitých oblastiach, pričom veľké bunky poškodzujú kosti, čo môže príležitostne viesť k zlomeninám.

Únava

Odborníci uviedli, že dýchavičnosť a únava sa môžu vyskytnúť, pretože nemáte dostatok červených krviniek. "Toto sa deje, pretože vo vašej kostnej dreni sú abnormálne plazmatické bunky, ktoré poškodzujú kosti a vytláčajú normálne krvinky," vysvetlili.

Infekcie

Ak máte myelóm, môžete byť náchylnejší na infekcie vrátane infekcií hrudníka. Akonáhle sa u vás rozvinie infekcia, môže to trvať dlhšie, kým sa váš stav zlepší. Je to spôsobené tým, že nemáte dostatok zdravých bielych krviniek na boj proti baktériám alebo vírusom.

Kompresia miechy

Kompresia miechy nastáva, keď tlak na miechu zastaví normálne fungovanie nervov. Príznaky sa budú meniť v závislosti od toho, kde vzniká tlak na miechu. Bolesť postihuje až 90 percent pacientov s myelómom. Kompresia miechy je núdzová situácia, preto v prípade tejto zdravotnej komplikácie okamžite kontaktujte svojho lekára.

Zmeny v obličkách

Toto je zvyčajne symptóm, ktorý sa pri myelóme objaví neskôr a dochádza k nemu, keď veľké množstvo protilátkového proteínu vytvoreného abnormálnymi plazmatickými bunkami poškodí vaše obličky pri prechode z krvného obehu do moču. To môže viesť k nevoľnosti, strate chuti do jedla a strate hmotnosti, dehydratácii, únave a nedostatku energie, opuchom členkov, nôh a rúk.

Modriny a krvácanie

Abnormálne modriny a krvácanie sa môžu vyskytnúť, pretože veľké množstvo plazmatických buniek v kostnej dreni zastavilo tvorbu krvných doštičiek.