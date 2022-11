Fotografka na Mount Evereste narazila na vzácneho tvora: Nie, nie je to Yeti, ale... dychberúce FOTO

V súčasnosti máme vďaka internetu možnosť preskúmať aspekty prírody - flóry a fauny, ku ktorým by sme sa inak nedostali. Najnovším objavom takýchto populárnych príspevkov o prírode sú fotografie snežného leoparda, ktoré užívateľov naozaj ohromili. Neobyčajnú sériu záberov fotografky Kittiyai Pawlowskej zdieľali publikácie ako Animal Planet či dokonca americké veľvyslanectvo v Nepále.

Spočiatku Pawlowská začala hľadať v chránenej oblasti Annapurna. Po objavení prvých stôp nepolapiteľného zvieraťa zamierila na východ do oblasti Everestu, kde sa vybrala do národného parku Sagarmatha, píše Nepaltraveller. "V jedno kruto chladné ráno som sledovala s objektívom ľadový okraj priepasti údolia Khumbu. V nadmorskej výške 5486 metrov bolo počasie nepredvídateľné. V priebehu niekoľkých minút človek striedavo mrzol alebo sa pražil na slnku," približuje fotografka svoju misiu.

Táto nadmorská výška je hranicou, kde sa snežné leopardy túlajú. "Aby som mala čo najlepší výhľad na údolie, musela som stúpať. Žmúriac cez teleobjektív som si všimla niečo v tieni hory Pumori. Najprv som si myslela, že je to kameň, ale bolo to presne to, čo som hľadala," pokračuje Kittiyai. Najlepší záber leoparda sa jej podarilo zachytiť v ľadovcovom jazere Khumbu 9. októbra okolo štvrtej hodiny ráno. "Po prechádzke najnepriaznivejším terénom, nadmorských výškach s nedostatkom vzduchu v pľúcach, stúpajúcich vrcholoch a vysokých púštiach to bola najťažšia a najvďačnejšia séria fotografií, aké som kedy urobila."

Pawlowská využíva vizuálne rozprávanie príbehov na zachytenie krásy Zeme. Jej práca sa zameriava na podporu komunít a zároveň vytvára ekonomické a sociálne stimuly pre zachovanie, ochranu a obnovu lesov. V spolupráci s projektmi zalesňovania využíva svoje umenie na to, aby zamestnala domorodcov v krajinách, kde je nekontrolovateľná chudoba a aby vrátila životnému prostrediu to, čo mu je brané.