Potkanom pustili hudbu od Mozarta: Ich reakcia! To musíte vidieť!

TOKIO - Zdá sa, že do rytmu vedia tancovať nielen ľudia, ale po novom aj potkany. Potvrdili to japonskí experti v novej štúdii, podľa ktorej dokážu tieto hlodavce tancovať do rytmu hudby. Ukázalo sa, že populárnu hudbu príliš neobľubujú a oveľa radšej majú skladby od Mozarta.

Vedci zistili, že potkany sa inštinktívne pohybujú podľa hudby a môžu tancovať do rytmu skladieb od Mozarta. Poskakovanie v rytme sa predtým považovalo za jedinečnú ľudskú schopnosť, no japonskí výskumnící najnovšie zistili, že tanec milujú aj potkany. Počas experimentu im zahrali Mozartovu klavírnu sonátu v štyroch rôznych tempách. Vedci z Tokijskej univerzity vybavili potkany zariadením, ktoré dokázalo rozpoznať aj tie najmenšie pohyby hlavy. Zistili, že potkany dokázali hýbať hlavami v rytme hudby.

"Potkany vykazovali vrodenú synchronizáciu rytmu, to znamená bez akéhokoľvek tréningu alebo predchádzajúceho vystavenia hudbe," povedal Hirokazu Takahashi s tým, že hudba pôsobí silno na mozog a má hlboký vplyv na emócie a poznanie. Potkany si vypočuli aj skladbu od Lady Gagy (Born This Way), Another One Bites the Dust (Queen), Beat It (Michael Jackson) a Sugar (Maroon 5). Vedci ale zistili, že populárna hudba sa hlodavcom príliš nepáčila.

Experimentu sa zúčastnilo desať potkanov, ktorým pustili minútové úryvky z Mozartovej Sonáty D dur. Tie prehrali v 75-percentnej, 100-percentnej, 200-percentnej a 400-percentnej rýchlosti. Do štúdie bolo zapojených aj dvadsať ľudí. Výskumníci zistili, že potkany aj ľudia najviac tancovali vtedy, keď bola hudba v rozsahu 120 - 140 úderov za minútu. "Naše výsledky naznačujú, že optimálne tempo pre synchronizáciu rytmu závisí od časovej konštanty v mozgu," dodal Takahashi.