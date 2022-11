Prekvapivé odhalenie WHO: Sme v treťom roku pandémie, toto objavili u dvoch tretín populácie

ŽENEVA - Podľa nového výskumu majú asi dve tretiny svetovej populácie protilátky proti SARS-CoV-2. Experti však upozorňujú, že prítomnosť protilátok ešte neznamená, že sú jedinci proti vírusu imúnni. Vstupujeme už do tretieho roku pandémie, no stále sú v tomto smere ešte veľké informačné medzery.

Z najnovšieho výskumu zverejneného v časopise PLOS Medicine vyplynulo, že približne dve tretiny svetovej populácie môžu mať protilátky proti SARS-CoV-2, a to buď z očkovania, alebo z prekonania nákazy. Vedci zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) dospeli k týmto zisteniam pri pohľade na stovky rôznych štúdií séroprevalencie od januára 2020 do apríla 2022, ktoré zahŕňajú informácie o viac ako piatich miliónoch ľudí z celého sveta.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Dôležité je, že viac ako 40 percent týchto štúdií sa zameralo na ľudí z krajín s nízkymi až strednými príjmami, ktorí sú v tomto druhu výskumu často prehliadaní. Na základe vzorky experti odhadli, že globálna séroprevalencia SARS-CoV-2, čiže podiel ľudí, ktorí mali protilátky proti vírusu, stúpla zo 7,7 percenta v júni 2020 na 59,2 percenta v septembri 2021. "Táto štúdia o globálnej séroprevalencii protilátok proti SARS-CoV-2 zistila, že zatiaľ čo séroprevalencia sa postupom času zvýšila, tretina svetovej populácie mala k septembru 2021 negatívne testy na protilátky proti vírusu," uviedli autori štúdie vo vyhlásení. Zároveň ale pripustili, že niektoré štáty mohli byť vo vzorke nedostatočne zastúpené a iné boli, naopak, pravdepodobne nadmerne zastúpené, no v každom prípade sa zdá, že počet odhadovaných globálnych prípadov COVID-19 bol podhodnotený.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP Photo/Pavel Golovkin

Podľa informačného panela WHO bolo k 9. novembru 2022 potvrdených 630 miliónov prípadov COVID-19 vrátane 6,5 milióna hlásených úmrtí. Ak sú závery štúdie správne, naznačuje to, že s vírusom prišli do kontaktu už miliardy ľudí. Bohužiaľ to však nevyhnutne neznamená, že všetci títo ľudia sú voči chorobe imúnni len preto, že majú vytvorené protilátky.

Vedci na celom svete sa stále snažia pochopiť protilátky a ochranu proti covidu-19. Experti stojaci za novou štúdiou však veria, že ich práca podčiarkuje potrebu mať prehľad o tom, ako si svet pomaly zvyká na vírus. "Keďže vstupujeme do tretieho roku pandémie COVID-19, implementácia globálneho systému alebo siete pre cielenú, multi-patogénnu, vysokokvalitnú a štandardizovanú séroprevalenciu je kľúčovým ďalším krokom na monitorovanie pandémie covidu a prispieva k pripravenosti na ďalšie nové respiračné patogény."