Besný útok leoparda na motorkára: Počas jazdy ho stiahol k zemi a potom... Drsné VIDEO

K útoku došlo 4. novembra v meste Krishnarajanagara v indickom štáte Karnataka, informuje New York Post. Spočiatku sa leopard snažil vyskočiť na jeden z balkónov obytného domu, to sa mu však nepodarilo. Následne sa otočil a rozbehol za okoloidúcim motorkárom, ktorého stiahol k zemi počas jazdy. Nato šelma vbehla do neďalekých kríkov, kde sa zjavil miestny odvážlivec, ktorý sa ju snažil rozptýliť tým, že po nej hodil kameň. To však leoparda ešte viac rozčúlilo. Nakoniec predsa len utiekol.

Podľa miestneho lesného úradníka Malathiho Priyau boli motocyklista aj strážca hospitalizovaní s ľahkými zraneniami. Tvrdil tiež, že miestni predstavitelia úradu pre voľne žijúce živočíchy robili všetko, čo bolo v ich silách, aby vystopovali nepríčetnú šelmu. Neskôr bolo zverejnené video, na ktorom dedinčania nesú zviera cez pole za zátylok holými rukami.