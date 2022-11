Ruský vojak sa stal živou bombou: V tele mu uviazol nevybuchnutý granát, desivé FOTO

Tím chirurgov z Ústrednej vojenskej klinickej nemocnice Mandryk operoval mladšieho seržanta Nikolaja Pasenka v priestoroch miestnej ambulancie v Belgorodskom kraji, informuje tlačová agentúra TASS. Ruskí vojenskí chirurgovia vykonali extrémne nebezpečnú operáciu, pri ktorej zachránili život ruského vojaka. Ten sa doslova stal živou bombou. Nikolaj Pasenko mal totiž pod srdcom usadenú nevybuchnutú muníciu z automatického granátometu. Nevybuchnutý granát mu roztrieštil rebrá, poškodil pľúca a uviazol blízko chrbtice medzi aortou a dolnou dutou žilou.

Riziko výbuchu munície bolo mimoriadne vysoké. "Napriek tomu si vojenskí lekári spolu so svojimi civilnými kolegami obliekli nepriestrelné oblečenie pod lekárske plášte a pristúpili k tejto najzložitejšej operácii," informovalo ministerstvo. Podplukovník zdravotníckeho zboru Dmitrij Kim, ktorý tento jedinečný chirurgický zákrok vykonal, uviedol, že pacient musel byť operovaný v miestnych priestoroch pre riziko smrteľného krvácania. "Výbušnina uviazla medzi aortou a dolnou dutou žilou blízko srdca, čo mohlo spôsobiť smrteľné krvácanie aj bez detonácie munície. Bolo rozhodnuté vykonať operáciu lokálne," vysvetlil.

