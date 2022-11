Dievčina narazila s autom svojho priateľa: Lacný trik, ktorým zakryla poškodenie

Georgette Pollocková z Nového Zélandu zdieľala zábavné video, na ktorom zakrývala stopy poškodenia laku na puklici auta svojho priateľa. "Ak ste si požičali auto svojho priateľa a nabehli ste s ním na obrubník, toto video je pre vás," uviedla. Prvá vec, ktorú urobila, bolo vyčistenie špinavej puklice. "Nechcete, aby sa pod lakom nachádzala špina. A keď hovorím lak, myslím tým lak na nechty za 3,50 dolára (cca dve eurá)," vysvetľuje.

Potom už pristúpila k prekrytiu škrabancov lakom na nechty. Georgette však upozornila, že je potrebné puklicu vyčistiť, pretože v opačnom prípade bude vidno, že je čistá len v oblasti, kde ste aplikovali lak. "Toto je kľúčové, aby ste neprišli o svojho priateľa," zavtipkovala dievčina. Keď lak zaschol, aplikovala ešte jednu vrstvu.

Video bolo zhliadnuté už viac ako 2,5 milióna krát. "Vyzerá tak dobre ako nové," okomentoval zábry jeden z užívateľov. Mnoho automobilových fanúšikov ale skonštatovalo, že skúsené oko si podobnú kamufláž všimne. "Moja žena to urobila na svojom aute a všimol som si to do piatich minút. Pred chlapom z fachu sa to nedá skryť," uviedol jeden muž.