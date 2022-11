Hádajte, koľko má táto žena rokov: Tipujú 22! Pravda vás šokuje

V živote dôchodkyne Keiko je veľmi málo vecí, ktoré má spoločné s inými ženami v jej veku. Aktívna, bezdetná Američanka totiž trávi čas najmä v posilňovni. Jej mladistvý vzhľad z nej urobil hviezdu sociálnych sietí. Kondíciu si udržiava pravidelným tréningom, ktorý pozostáva z dvoch až troch hodín gymnastiky, tanca, baletu a posilňovania týždenne. Ale v čom spočíva jej skutočné tajomstvo? Jedáva rastlinnú stravu a vyhýba sa alkoholu.

"Svoje telo predvádzam nie preto, že som márnomyseľná, ale preto, že sa cítim dobre a naozaj na tom tvrdo pracujem. Ľudia mi hovoria, že na svoj vek vyzerám skvele, ale muži ma neoslovujú, keďže sa vyhýbam vzťahu," vysvetľuje. Namiesto toho sa sústredí na seba a robí veci pre svoje zdravie. Zostať fit je jej prioritou už od tridsiatich rokov.

Keiko priznáva, že ako 50-ročná absolvovala facelift a trochu sa prilepšila botoxom, ale trvá na tom, že jej telo vyzerá neuveriteľne dobre vďaka jej oddanosti k fitness. Čo sa týka jedálnička, tak volí surovú stravu, ale má rada aj morské plody a mliečne výrobky. "Väčšinou sa snažím, aby som mala každý deň niečo surové. Myslím si, že je to hlavne o striedmosti." Jej vzhľad prekvapuje užívateľov sociálnych sietí, pričom viacerí uviedli, že vyzerá ako 20-ročná. "Nevyzerám tak dobre ako ty, a to mám 35," napísala jedna z komentujúcich. "Dievča, nemáš 72, máš skôr 22," pridal sa iný užívateľ.

Okrem povzbudivých komentárov však Guestová a dostáva aj množstvo negatívnych poznámok smerovaných na výber jej oblečenia a skutočnosti, že nerobí to, čo by ľudia očakávali od staršej ženy. "Na svoj vek vyzeráš veľmi dobre a zdá sa, že si aj veľmi zdravá. Prosím, prestaň ale nosiť oblečenie ako šestnásťročná, pretože to vyzerá hlúpo," odkázala jej jedna osoba. Aktívna seniorka si však takéto komentáre nepripúšťa. "Bohužiaľ, dostalo sa mi veľa nenávisti od ľudí, ktorí majú potrebu vyjadriť svoj názor. Pripisujem to žiarlivosti a ageizmu," odkázala neprajníkom a závistlivcom.