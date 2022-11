Mladík si kúpil nábytok z druhej ruky: Už to nikdy neurobí, pozrite na ten nechutný dôvod

WASHINGTON - Nakupovanie oblečenia či nábytku z druhej ruky sa v súčasnosti teší veľkej popularite, najmä medzi mladou generáciou. Má to nielen finančné, ale aj ekologické prínosy. Avšak niekedy to môže byť pre kupujúceho riskantné, hlavne ak si nemôže predávajúceho preveriť. Vtedy môžu nastať naozaj nepríjemné situácie.

Niečo také sa stalo mužovi, ktorý o svojej skúsenosti prehovoril na TikToku. Cez výmennú službu Facebook Marketplace si kúpil do domu barovú stoličku. Táto služba slúži užívateľom, ktorí si chcú navzájom vymieňať a predávať veci, ktoré z nejakého dôvodu nechcú používať, no nechcú ich ani vyhadzovať, pretože sú stále v dobrom stave. V niektorých prípadoch je to však na úkor kvality a dokonca aj hygieny.

"Toto je dôvod, prečo si nekupujte použitý nábytok," uvádza mladík a buchne stoličkou o zem. Vzápätí z nej vypadne množstvo švábov, ktoré začnú zbesilo pobehovať po podlahe. Žiaľ, ani v takýchto prípadoch predávajúci nemusí akceptovať sťažnosti kupujúceho. Muž tak zrejme po tejto skúsenosti s obchodom z druhej ruky nebude chcieť mať už nič spoločné.