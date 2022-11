Trápia vás mastné vlasy? Dievčina odhalila trik, vďaka ktorému vydržia svieže tri dni

NEW YORK - Mastné vlasy trápia mnohých ľudí. Niekto s tým bojuje pravidelným umývaním, no táto TikTokerka prišla s revolučným riešením. Všetko, čo potrebujete, je suchý šampón a voda. Vďaka jej triku vás už mastné vlasy trápiť nebudú. Okrem toho by ste sa v prospech svojej koruny krásy mali vyhýbať týmto štyrom veciam.

Alex Jamesová z USA sa podelila o svoj šikovný trik, vďaka ktorému sú jej vlasy dlhšie sviežejšie. Vo svojom videu vysvetlila, že namočenie vlasov pred použitím suchého šampónu je kľúčom k zvýšeniu účinnosti produktu. "Prišla som na kľúč, ako zabezpečiť, aby sa vám po jednom dni nezamastili vlasy, a podelím sa oň s vami. Mám pocit, že to musí byť na internete," uviedla.

Predtým si vraj musela každý deň umývať vlasy, aby boli svieže a čisté. "Vlasy mám mastné ešte v ten istý deň, ako si ich umyjem. Ráno sa môžem osprchovať a kým idem spať, sú olejovou bombou. Skúšala som masky, skúšala som si neumývať vlasy celé týždne... Nič nefungovalo, kým som nezačala robiť toto," pokračuje Alex.

Na trik prišla úplnou náhodou. Bola na ceste do školy po aplikovaní suchého šampónu do vlasov a potila sa, pretože meškala na hodinu. Keď prišla do triedy, jej vlasy boli trochu vlhké od potu. Kým uschli, boli čisté. A vydržali čisté ďalšie tri dni. Tak dievčina prišla na to, že vlhkosť a suchý šampón sú cesta k víťazstvu. Jamesová odporúča vziať malú fľaštičku s rozprašovačom a naplniť ju vodou. Následne aplikujte suchý šampón do vlasov a rozprášte si na ne vodu z fľaštičky. Alex to takto praktizuje dokonca aj vtedy, keď vyjde s umytými vlasmi zo sprchy. Vďaka tomu si ich ale nemusí umývať nasledujúce tri dni.

Ako sa zbaviť mastných vlasov?

Aj napriek tomu, že Jamesovej metóda je skutočne skvelá, existuje niekoľko ďalších spôsobov, ako zabrániť nadmernej mastnote vlasov. Prvým krokom je, že si ich nebudete umývať príliš často. V opačnom prípade bude vaša pokožka hlavy produkovať viac mastnoty, ktorá nahradí oleje zmyté umývaním. Zabudnite preto na každodenné umývanie.

Nepoužívajte ani kondicionér na pokožku hlavy, použite ho iba na končeky vlasov, pretože tento prípravok upcháva pokožku hlavy a podporuje mastnotu. Ani konzumácia mastných potravín nepomáha sviežosti vlasov. Obmedzte preto príjem množstva tukov, ktoré jete a nahraďte ich zeleninou či ovocím. Pre dobro svojich vlasov by ste si mali dávať pozor aj na niekoľko produktov, ktoré vlasom dodajú lesk. Obvykle totiž obsahujú silikón, ktorý sa môže vo vlasoch nahromadiť a zvýšiť ich mastnosť. Urobíte dobre, ak sa vyhnete zložkám ako dimetikón, cyklometikón či amodimethikón.